الأحد 10 ديسمبر 2023
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اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة 6 أكتوبر

وزير التجارة والصناعة،
وزير التجارة والصناعة، فيتو

الانتخابات الرئاسية، أدلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بصوته في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بمدينة 6 أكتوبر، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تمثل خطوة مهمة على طريق استكمال بناء الدولة ذات الدور السياسي والاقتصادي الرائد على الصعيدين الإقليمي والعالمي فضلًا عن إرساء الاستقرار الأمني والسياسي اللازمين لتجاوز تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأوضح الوزير أن المشاركة الإيجابية بهذه الانتخابات تسهم في تعزيز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية نتيجة الاستقرار السياسي في مصر والتي تؤكد للعالم أجمع أن الشعب المصري قادر على تخطى كافة الصعاب ومواجهة التحديات لتحقيق آماله وطموحاته نحو بناء دولته الحديثة.

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 ولفت إلى أن هذه الإنجازات ساهمت في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في مختلف القطاعات فضلًا عن ارتفاع مؤشرات أداء شتى المجالات الإنتاجية المصرية.

 

 ولفت سمير إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية من شأنها الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بمكانة مصر وتعزيز عوامل الاستقرار الاجتماعي.

 وحث الوزير جموع الشعب المصري على المشاركة البناءة في هذا العرس الديمقراطي للمساهمة في بناء الأمة من خلال التعبير عن إرادته الحرة.

الإحصاء: معدل التضخم السنوي يسجل 36.4٪ خلال شهر نوفمبر

بالتفاصيل، تأثير ارتفاع معدلات التضخم على الأسواق

 

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احمد سمير احمد سمير وزير التجارة والصناعة الانتخابات الرئاسية الانتخابات

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