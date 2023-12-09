السبت 09 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

تفقده الرئيس السيسي، 5 معلومات عن محور اللواء محمود نصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

 

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وخاصة محور اللواء محمود نصر

ونرصد أبرز المعلومات عن محور اللواء محمود نصر:

- يعد  من المحاور المرورية الجاري إنشاؤها لتخفيف الضغط المروري عن بعض الطرق والمحاور الرئيسية داخل القاهرة الكبرى مما يساهم في توفير أراض واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية متعددة، خصوصًا تجمعات سكنية.

- قال الرئيس السيسي، إن محور اللواء محمود نصر والذي يبلغ طوله 19 كم جاء كمحور تبادلي لمحوري الإسماعيلية والسويس، لتخفيف الحركة عليهما وخدمة التجمعات التي يتم إنشائها وأنه تم فتح المحور وسط قاعدة المشير طنطاوي وهو أمر مهم لتغير في شكل القاهرة الكبرى وحركتها عشان نخلي في تبادليات وفرص حركة مختلفة لكل الخيارات وأنه المحور يخدم التنمية المستقبلية ".

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يخفف المحور الجديد الأحمال المرورية على طريقي القاهرة – السويس والقاهرة – الإسماعيلية ويبلغ طوله م 19 كيلومترًا

يمتد من تقاطع الطريق الدائري الأوسطي حتى محطة عدلي منصور المركزية التبادلية ويساعد على التنقل بسهولة بمنطقة شرق القاهرة في أحياء مصر الجديدة وجسر السويس وصولًا لمناطق وسط وغرب القاهرة.


يتقاطع مع عدة محاور مثل محوري سعد الشاذلي والفريق محمد فوزي ويربط المطرية والمرج وعين شمس بمدينة الشروق والطريق الدائري الأوسطي.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي محور اللواء محمود نصر

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