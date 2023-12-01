عمر مرموش يتألق مع فرانكفورت الألماني ويحرز 11 هدفا في 20 مباراة

يواصل عمر مرموش نجم منتخب مصر، تألقه مع ناديه الجديد آينتراخت فرانكفورت الألماني هذا الموسم بعد أن نجح اللاعب في إحراز 11 هدفا من أصل 20 مباراة شارك فيها مرموش مع ناديه في مختلف البطولات، إلى جانب صناعته لهدفين أخريين.

عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت

ويتصدر مرموش صاحب الـ24 عاما ترتيب هدافي فريق فرانكفورت في بطولة الدوري برصيد ٦ أهداف، وفي بطولة المؤتمر الأوروبي بـ ٤ أهداف، ليواصل المحترف المصري تألقه في الملاعب الألمانية وينال إشادات واسعة في تجربته الجديدة مع نادي فرانكفورت.

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مرموش يسجل هدفا في شباك باوك يوم أمس

ومن ناحيته حقق فريق باوك سالونيكا اليوناني الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب دوتش بانك بارك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات في دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2023-2024.

أهداف المباراة

تقدم باوك اليوناني في الدقيقة 55 عن طريق كيدزيورا

وعادل آينتراخت فرانكفورت النتيجة في الدقيقة 58 عن طريق المصري عمر مرموش

قبل أن يخطف باوك هدف الفوز عن طريق زيفكوفيتش في الدقيقة 73.

مرموش يقود تشكيل آينتراخت ضد باوك

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو - هرفويي سمولتشيتش - أوريليو توتا- نكونكو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا - إلياس السخيري - هوجو لارسون - ماريو جوتزه.

وخط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.