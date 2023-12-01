بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

في واقعة غريبة، أطلق طفل بريطاني، يبلغ من العمر 10 سنوات، عريضة تطالب شركة آبل بإعادة تصميم الرمز التعبيري لـ "وجه الطالب المجتهد"، مشيرًا إلى أن الأسنان البارزة في التصميم تجعله فظيعًا للأشخاص الذين يرتدون النظارات.

وقال تيدي "إنه يجعلس الناس يعتقدون أننا "نيردز" وهذا أمر فظيع للغاية.. إنه يجعلني أشعر بالحزن والانزعاج، وإذا وجدتُ ذلك مهينًا فسيكون هناك الآلاف من الأشخاص الذين يجدونه كذلك في أنحاء العالم".

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"الرمز التعبيري للعباقرة"

ووفقا لـ بي بي سي، أشار تيدي إلى أنه ابتكر تصميمه الخاص لرمز تعبيري بديل يسميه "الرمز التعبيري للعباقرة".

الإيموجي المزعج، فيتو

ويوضح تيدي وهو يناقش الرمز التعبيري المعاد تصميمه "إنه يحتوي على عدسات رفيعة وإطارات رفيعة... ثم لديه وجه مبتسم صغير بدلًا من أسنان الأرنب الرهيبة".

أحب ارتداء النظارات

تيدي نفسه مضطر لأن يرتدي النظارات، ويقول: "أحب ارتداء النظارات لأنها تجعلني أرى بشكل أفضل بكثير، كما أنها تبدو جيدة وأنيقة".

وأشارت إحدى معلمات تيدي وتدعى ليزا غلى أنها هي التي ألهمته لإطلاق هذا الالتماس.

يتحدث بصوت عالٍ

وأضافت ليزا "إنه يتحدث بصوت عالٍ عن هذا الأمر ولكن بطريقة ناضجة تمامًا، وأعتقد أنه ينبغي دعمه وتشجيعه والثناء عليه أيضًا".

وحاليا، يقتصر تداول العريضة على مدرسة تيدي والبلدة التي يعيش فيها. لكن الخطة تتمثل في إطلاقها عبر الإنترنت وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى شركة آبل، بحسب موقع فون أرينا.