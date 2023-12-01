الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

الطفل يطالب بتغيير
الطفل يطالب بتغيير الإيموجي السيء، فيتو

في واقعة غريبة، أطلق طفل بريطاني، يبلغ من العمر 10 سنوات، عريضة تطالب شركة آبل بإعادة تصميم الرمز التعبيري لـ "وجه الطالب المجتهد"، مشيرًا إلى أن الأسنان البارزة في التصميم تجعله فظيعًا للأشخاص الذين يرتدون النظارات.

وقال تيدي "إنه يجعلس الناس يعتقدون أننا "نيردز" وهذا أمر فظيع للغاية.. إنه يجعلني أشعر بالحزن والانزعاج، وإذا وجدتُ ذلك مهينًا فسيكون هناك الآلاف من الأشخاص الذين يجدونه كذلك في أنحاء العالم".

Advertisements

"الرمز التعبيري للعباقرة"

ووفقا لـ بي بي سي، أشار تيدي إلى أنه ابتكر تصميمه الخاص لرمز تعبيري بديل يسميه "الرمز التعبيري للعباقرة". 

الإيموجي المزعج، فيتو

ويوضح تيدي وهو يناقش الرمز التعبيري المعاد تصميمه "إنه يحتوي على عدسات رفيعة وإطارات رفيعة... ثم لديه وجه مبتسم صغير بدلًا من أسنان الأرنب الرهيبة".

أحب ارتداء النظارات

تيدي نفسه مضطر لأن يرتدي النظارات، ويقول: "أحب ارتداء النظارات لأنها تجعلني أرى بشكل أفضل بكثير، كما أنها تبدو جيدة وأنيقة".

وأشارت إحدى معلمات تيدي وتدعى ليزا غلى أنها هي التي ألهمته لإطلاق هذا الالتماس. 

يتحدث بصوت عالٍ

وأضافت ليزا "إنه يتحدث بصوت عالٍ عن هذا الأمر ولكن بطريقة ناضجة تمامًا، وأعتقد أنه ينبغي دعمه وتشجيعه والثناء عليه أيضًا".

وحاليا، يقتصر تداول العريضة على مدرسة تيدي والبلدة التي يعيش فيها. لكن الخطة تتمثل في إطلاقها عبر الإنترنت وإرسالها بالبريد الإلكتروني إلى شركة آبل، بحسب موقع فون أرينا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طفل بريطانى شركة أبل الرمز التعبيري ايموجي النظارات البريد الالكترونى موقع فون أرينا أسنان الأرنب

مواد متعلقة

متى يحتاج طفلك لارتداء النظارة الطبية؟ إليك هذه النصائح (فيديو)

طريقة استخدام ومشاركة رمز الاستجابة السريع QR في تطبيق واتساب

الأكثر قراءة

محلل تركي يكشف مخطط الاحتلال الإسرائيلي الجديد لتهجير أهل غزة لمصر

تفاصيل القبض على طبيب بيطري لاستقطاب الشواذ في الدقهلية

روسيا تكشف خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

المقاومة الفلسطينية تعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في سماء غزة

صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية لشهر ديسمبر

بعد القبض على عدد من الراقصات.. القوانين الحاكمة للرقص الشرقي في مصر.. هذه أبرز مواصفات بدلة الرقص.. والحصول على الرخصة «ضرورة»

كرة اليد، موعد كأس السوبر بين الأهلي والزمالك بالإمارات

حماس: جاهزون لصفقة الكل مقابل الكل

Advertisements

منوعات

المزيد

بسبب أسنان الأرنب، طفل يطالب بتغيير "إيموجي" التلميذ المجتهد

دراسة حديثة: السوشيال ميديا خطر على المراهقين، تدفعهم إلى تعاطي المخدرات

أبحاث علمية تكشف حقيقة سقوط نيزك على سيارة في فرنسا (فيديو)

توقعات الأبراج، حظك السبت 2-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 1-12-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 1-12-2023 في مصر

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد استئناف الحرب على غزة.. منشورات الاحتلال تطالب السكان بالنزوح إلى رفح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الكرة في المنام وعلاقته بالتعرض للكثير من الأزمات والمشكلات النفسية

خالد الجندى: حلف اليمين يكون على نية المستحلف وليس الحالف

الإفتاء تكشف الفرق بين الغبطة والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية