خالد جاد الله: يجب محاسبة من تعاقد مع موديست ومابولولو لا يناسب الأهلي

الأهلي، وجه خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق انتقادات حادة إلى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق معبرًا عن اندهاشه من انضمامه إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



وقال خالد جاد الله في تصريحات لبرنامج البريمو عبر فضائية TeN: " الفرنسي أنتوني موديست لا يليق بالنادي الأهلي ومن الواضح في جميع المباريات التي شارك فيها أنه غير جاهز بدنيًا وحقق كل شيء من قبل وليس لديه ما يقدمه للفريق، ولا أعلم من صاحب فكرة ضم مهاجم في الخامس والثلاثين من عمره، خاصةً أن هذا المركز كان أهم احتياجات الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولابد من محاسبة من تعاقد معه ".

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وأضاف: الأنجولي كريستوفاو مابولولو نجم نادي الاتحاد السكندري رغم تألقه مع زعيم الثغر إلا أنني أرى أنه لا يتناسب مع النادي الأهلي، فاللعب بالقميص الأحمر يختلف تمامًا، وهناك العديد من التجارب السابقة أثبتت ذلك، حيث تعاقد النادي مع بعض مهاجمي الأندية الأخرى بالدوري ولم يظهروا بنفس المستوى وفي النهاية رحلوا دون ترك بصمة واضحة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة



يستعد النادي الأهلي لمواجهة يانج افريكانز التنزاني في العاصمة التنزانية دار السلام السبت المقبل في الرابعة مساء في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

مواجهات الأهلي أمام يانج أفريكانز

الأهلي واجه يانج أفريكانز في 10 مباريات حيث فاز في 6 وتعادل 3 مرات وخسر في مباراة واحدة.

التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا عام 1982، فاز ذهابًا في القاهرة بنتيجة 5-0، وتعادل إيابًا في تنزانيا بنتيجة 1-1.

كما التقى الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا نسخة 1988، وتعادل الأهلي ذهابًا في تنزانيا بنتيجة 0-0، وفاز إيابًا في القاهرة بنتيجة 4-0.

كما فاز الأهلي ذهابًا في مصر على يانج أفريكانز بنتيجة 3-0 في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2009، وإيابًا في تنزانيا 1-0.

وفي الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا عام 2014، تلقى الأهلي هزيمة ذهابًا في تنزانيا 0-1، وفاز إيابًا في مصر 1-0، وتأهل بركلات الترجيح.

وأخيرًا لعب الأهلي مع يانج أفريكانز في الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016، وتعادل ذهابًا في تنزانيا 1-1، وفاز إيابًا في القاهرة.