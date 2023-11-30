في المؤتمر الانتخابي الثالث له.. حازم عمر يتعهد بتخفيض أسعار السلع الغذائية والدواء في أول ١٠٠ يوم.. ويعلن جدوله الزمني للنهوض بالصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية

نظمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، المؤتمر الانتخابي الثالث لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، استعدادا لسباق الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبدأ المؤتمر فعالياته بالسلام الجمهوري، كما شهد هتافات للمرشح الرئاسي حازم عمر: "بص عليا كويس.. حازم هو الريس"، "يا حازم يا بلاش.. واحد غيره مينفعناش".

كما تم عرض خلال المؤتمر فيلم تسجيلي تضمن ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي.

وأكدت الدكتورة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، أن الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في هذه المرحلة ليس داخل مصر فقط، وإنما للعالم كله، لما لمصر من أهمية كبيرة على الصعيد العالمي.

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وأشارت إيمان طلعت، إلى أن برنامج المرشح الرئاسي "متكامل" يتناول الصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية، مؤكدا أن من أبرز المستهدفات رفع كفاءة الإنتاج المحلي.

وأوضحت أن البرنامج يتضمن العمل على إصلاح المحليات والعمل على إصدار قانون الإدارة المحلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ودعت إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والخروج لصناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما يمثله من أهمية كبيرة.

وأكد محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، أن مصر تمر بمرحلة هامة، لاسيما في ظل حالة الزخم السياسي المرتبط بالانتخابات الرئاسية.

ونفى أن يكون الدفع بمرشح للحزب في الانتخابات الرئاسية "كمالة عدد"، مشيرا إلى أن الترشح جاء وفق مقومات أبرزها أن للشعب الجمهوري قاعدة شعبية في كل محافظات الجمهورية.

وقال: اختيار المرشح الرئاسي حازم عمر، باعتباره رجل دولة، ويحوز على ثقة المواطنين والتنظيمات الحزبية، فضلا عن الذي يمتلكه من خبرات سياسية على مدار تاريخه.

وأكد أبو هميلة، أن برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر، من أفضل برامج مرشحي الأحزاب في الانتخابات الرئاسية، نظرا لما يتضمنه من حلول واقعية لكافة المشكلات التي يعاني منها جموع المواطنين.

وقال: برنامجنا متكامل ويعبر عن طموحات وتطلعات المواطنين، وأملنا كبير في كل قيادات الحزب وأعضائه في تحقيق الحلم.

وطالب الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، قيادات وأعضاء الحزب بالتواجد بكثافة أمام لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة ودعم مرشح الحزب، المهندس حازم عمر.



وطالبت الدكتورة إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، المصريين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لما يمثله من أهمية كبيرة.

وقالت: الانتخابات الرئاسية هي الحدث الأهم في هذه المرحلة ليس داخل مصر فقط، وإنما للعالم كله، لما لمصر من أهمية كبيرة على الصعيد العالمي.

وتابعت: برنامج المرشح الرئاسي حازم عمر "متكامل" في ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي.

ولفتت إلى أن البرنامج يتضمن العمل على إصلاح المحليات والعمل على إصدار قانون الإدارة المحلية لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري: وصلني من كل محافظة من محافظات الصعيد، مشاكلها وهموم مواطنيها، وفي مقدمتها مشكلة البطالة والتشغيل.

وأكد حازم عمر أنه يسعى لعمل بيئة حاضنة للاستثمار في كل محافظات مصر، قائلا: أتعهد في حال وفقني الله بالمنصب الرئاسي، فلن تنتهي مدتي الرئاسية، إلا وكل محافظة بالصعيد بها مصنع و٢ و٣، قائلا: "سجلوها عليا وحاسبوني عليها".

وقاطعه المشاركون في المؤتمر الانتخابي بهتافات "حازم يا حازم.. بنحبك يا حازم"، ليرد المرشح الرئاسي، قائلا: "أشكركم وربنا يولي من يصلح".

وتناول حازم عمر في حديثه ملف ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلا: على الرغم مما أمتلكه من قوة ورباطة جأش وحزم حسم، إلا أنه يلين قلبي أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتابع رئيس حزب الشعب الجمهوري: أنا أب لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة عمره أكثر من ٢٠ عاما، وأعلم مدى معاناتهم ومعاناة ذويهم.

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، أن الأمر لا يقف عند استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة فقط، إنما يحتاجون لمزيد من الدعم والدمج داخل المجتمع.

وأكد حازم عمر، أنه على الرغم من الجهود التي تتم في دعم قطاع الصعيد، إلا أنه ما زالت هناك مشكلات كبيرة تحتاج لتدخل، قائلا: "لا نقبل الهجوم على أي مرشح لأنه ليس من أخلاقيات الشعب الجمهوري ولكننا في حاجة ماسة لتحسين أوضاع أهالينا في الصعيد".



قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري: إذا تواينا المسئولية فنحن أهل لها، متابعا: لا نشارك في أي مشهد به أي نوع من أنواع الهزل حتى لا نسيئ إلى مصر، خصوصا وأن الانتخابات الرئاسية هي منافسة على أهم استحقاق دستوري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، لمحافظات قطاع شمال وجنوب ووسط الصعيد، بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري.

وقال: "لسنا رجال هزل.. ورفعنا سقف المنافسة في الانتخابات الرئاسية، ومن يترشح لرئاسة الجمهورية يجب أن يكون رجل دولة".

وتابع المرشح الرئاسي حازم عمر: "لما بنوعد بنكون دارسين كويس ومش بنجيب كلام من الكتب ولكن كلام من خبرات، علشان كده اللي هنقوله هننفذه".

وأكد حازم عمر، أن الهدف في التعامل مع المشكلات، وضع حلول وفق برنامج محدد وجدول زمني، وليس بشعارات بدون تنفيذ.

وأشار المرشح الرئاسي، إلى أن البرنامج الانتخابي يتضمن إصلاح الإدارة المحلية خلال سنتين، قائلا: إصلاح الإدارة المحلية سيؤدي لحل كافة مشكلات المحافظات فيما يتعلق بكافة الأزمات.

وأعلن حازم عمر، أنه في حال فوزه سيعمل على إنشاء الأمانة العامة للإدارة المحلية، تتبع مجلس الوزراء، لفض التشابكات في كافة المحافظات لحل جميع المشكلات.

وتعهد حازم عمر، بإنشاء أكاديمية الإدارة المحلية بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، لتخرج أجيال مؤهلة بشكل كبير تتناسب مع متطلبات المواطنين.

وأعلن المرشح الرئاسي حازم عمر، أنه سيعمل على إصلاح المنظومة الصحية خلال ٥ سنوات.

ووعد رئيس حزب الشعب الجمهوري، أنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيعمل على تخفيض أسعار السلع الغذائية والدواء في أول ١٠٠ يوم، من خلال إلغاء ضريبة القيمة المضافة على السلع اليومية، وإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.

وأكد المرشح الرئاسي، أنه سيعمل على رفع قيمة العملة المحلية، موضحا أن ما يحدث في الدولار ليس ارتفاع سعره، وإنما تراجع في قيمة الجنيه.

وقال: لدينا مهمة كبيرة في مواجهة أزمة التضخم، متابعا: "بدل ما الدنيا أغلى عليك وبعدين أرضيك بعلاوة ٣٠٠ جنيه".

وتعهد حازم عمر، بأنه سيعمل على تعيين العشرين الأوائل في جميع الكليات، للاستفادة من الكفاءات والكوادر لخدمة مصالح الوطن.

وفيما يتعلق بحرية الرأي والصحافة، قال المرشح الرئاسي حازم عمر: "اتعهد بأنه لن يقصف قلم في عهدي وانا مع حرية الرأي".



وأشار إلى أنه حدثت تجاوزات في حقه، قائلا: لماذا يتم الإساءة في حقي ولمن يريد الاشتباك معي يشتبك في برنامجي وليس في شخصي، موضحا أن برنامجه الانتخابي يتضمن مواجهة الاستقطاب السياسي.