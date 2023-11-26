ضبط ممرضة ومالك محل هاربين من 51 حكما قضائيا بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة باشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،من ضبط ممرضة محكوم عليها فى (24 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 44 سنة وكفالة مالية).



وضبط مالك محل محكوم عليه فى (37 حكم "مُستأنف، جزئى".. بإجمالى مدة حبس 32 سنة وكفالة مالية).



وبمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.



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جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

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