فيتو تكشف في عددها الجديد، التاريخ الأسود للكيان الصهيونى فى ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء

تكشف فيتو في عددها الجديد عن التاريخ الأسود للكيان الصهيونى فى ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين من عام 1937 - 2023.

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