الإثنين 20 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، التاريخ الأسود للكيان الصهيونى فى ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

تكشف فيتو في عددها الجديد عن التاريخ الأسود للكيان الصهيونى فى ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء الفلسطينيين من عام 1937 - 2023. 

 

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