الأحد 19 نوفمبر 2023
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حوادث

القبض على 44 ديلر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة.

38 قضية بإجمالي 44 متهما

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالي 44 متهما)، وبحوزتهم (2,370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1,730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جراما من مخدر البودر – 12 فردا محليا – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض).  
 

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المواد المخدرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مخدر الحشيش مخدر الهيروين مخدر البودر

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