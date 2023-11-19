القبض على 44 ديلر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه عدة حملات بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، استهدفت ضبط العناصر الإجرامية متجري ومروجي المواد المخدرة.

38 قضية بإجمالي 44 متهما

وأسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (38 قضية بإجمالي 44 متهما)، وبحوزتهم (2,370 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 1,730 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 950 جراما من مخدر البودر – 12 فردا محليا – عدد من الطلقات النارية – 10 قطع سلاح أبيض).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارٍ استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

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