الجمعة 17 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة الأموال العامة، حبس موظفين استوليا على 5 ملايين جنيه من إحدى شركات الحكومة بالقاهرة وحاولا غسل الأموال، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتي "القاهرة، الجيزة") لقيامهما بمحاولة غسل أموال تحصلا عليها من خلال استغلال طبيعة عملهما الوظيفية والاستيلاء على مبالغ مالية من إحدى الشركات الحكومية، الأمر الذي مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

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وكشفت التحقيقات، محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء سيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهمون من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ  5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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