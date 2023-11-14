تعزيز العمل الأفريقي المشترك تتصدر القمة المصرية الزيمبابوية بالاتحادية (صور)

تناولت المباحثات المصرية الزيمبابوية التباحث حول سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك، لاسيما في ضوء استضافة مصر حاليًا لفعاليات المعرض الثالث للتجارة البينية الأفريقية

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الرئيس "إيمرسون منانجاجوا"، رئيس زيمبابوي، الذي يقوم بزيارة لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين أشادا بالتطور المستمر في علاقات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، مؤكدين الحرص على تعزيز الآليات والأطر القائمة لدفع العلاقات إلى آفاق أرحب، وبالأخص في مجالات التعاون التنموي، حيث تم الاتفاق في هذا الصدد على أهمية تطوير التعاون في مجال الزراعة ومشروعات التصنيع الزراعي، وتعظيم الاستفادة من الثروات الحيوانية والسمكية، وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة وضمان الأمن الغذائي للبلدين، إلى جانب التعاون في قطاعات البنية التحتية المختلفة بما يوفر فرصًا تنموية مشتركة

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وقد أشاد رئيس زيمبابوي في هذا السياق بما لمسه شخصيًا خلال زيارته لمصر من نهضة تنموية لافتة في فترة زمنية قصيرة، مؤكدًا تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الإطار.

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