الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم،
أسعار الزيت اليوم، فيتو

سعر الزيت اليوم، واصلت أسعار الزيت، استقرارها اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، في الأسواق المصرية والسلاسل الغذائية الكبرى، وفقًا لآخر الأسعار الموجودة في الأسواق.

 

75 جنيهًا أعلى سعر للتر زيت عباد الشمس في الأسواق 

وسجل متوسط  سعر زيت عباد الشمس نحو 61.49 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس من 37.5 جنيه أقل سعر له في الأسواق، إلى 75 جنيهًا أعلى سعر للزيت في السوق.

أسعار الزيت اليوم، فيتو

فيما سجلت أسعار زيت عباد الشمس النقي متوسط سعر قدره 67.89 جنيه، ليتراوح سعر زيت عباد الشمس الفاخر من 48 جنيهًا إلى 85 جنيهًا.

Advertisements

 

ارتفاع أسعار زيت أصناف متنوعة في الأسواق

وفي نفس السياق؛ سجلت أسعار زيت أصناف متنوعة ارتفاعًا طفيفًا بنحو 0.71% مقارنة بالأمس، مقابل انخفاضه بنحو 5.79 % مقارنة بسعره الأسبوع الماضي.

 

وسجل زيت ذرة أصناف متعددة متوسط سعر قدره 69.16 جنيه، ليتراوح سعر لتر زيت ذرة أصناف متنوعة من 52 جنيهًا أقل أسعاره إلى 85 جنيهًا الأعلى في السوق.

 

110 جنيهات أعلى سعر للتر زيت الذرة في الأسواق

وسجلت زيت الذرة متوسط سعر قدره 72.1 جنيه، ليتراوح سعر زيت الذرة من 53 جنيهًا أقل سعر للتر إلى 110 جنيهات أعلى سعر للزيت.

 

أسعار الزيت ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار

وعن أسعار الزيت في المحال التجارية التي طبقت المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، سجل سعر زيت خليط  عبوة وزن ٧٠٠ مل  نحو ٣٩.٩٥ جنيه، سجل سعر زيت خليط  عبوة وزن٦٥٠ مل  نحو ٣٤.٩٥ جنيه.

 

أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية التي لم تطبق المبادرة الحكومية

وعن أسعار الزيت في السلاسل الغذائية والمحال التجارية التي لم تطبق المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، سجلت عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.2 لتر نحو 158 جنيهًا، عبوة زيت خليط وزن 700 مل نحو 32 جنيهًا، عبوة زيت عباد الشمس وزن 5 لتر نحو 309 جنيهات.

 

عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.25 لتر تسجل 140 جنيهًا في الأسواق

وسجلت عبوة زيت عباد الشمس وزن 2.25 لتر نحو 140 جنيهًا، عبوة زيت عباد الشمس وزن 1.6 لتر نحو 118 جنيهًا، زيت عباد شمس وزن 1.5 لتر نحو 95 جنيهًا، زيت عباد الشمس وزن 800 مل بسعر 61 جنيهًا.

 

كرتونة زيت وزن العبوة 700 مل بسعر 455 جنيهًا

وسجل زيت خليط عبوة وزن 700 جرام نحو 38 جنيهًا، عبوة زيت قلي وزن 700 مل نحو 36 جنيهًا، وبلغ سعر عبوة زيت الذرة وزن 2.2 لتر من 174 جنيهًا إلى 184 جنيهًا، عبوة زيت ذرة وزن 1.6 لتر نحو 130 جنيهًا، زيت طبخ وزن 4.4 لتر نحو 286 جنيهًا، كرتونة 12 عبوة وزن الواحدة 700 مل بسعر 455 جنيهًا.

 

أسعار زيت الصويا في الأسواق 

أسعار زيت الصويا في الأسواق، بلغ سعر زيت صويا مكرر  نحو 48 ألف جنيه، زيت صويا منزوع بسعر 46 ألف جنيه،  زيت الصويا مستورد خام نحو 45500 جنيه.

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-11-2023 في قنا

أسعار الزيت المكرر في الأسواق 

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت ذرة مكرر بسعر 49 ألف جنيه، زيت أولين مكرر بسعر 48 ألف جنيه، زيت عباد مكرر بسعر 50 ألف جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الزيت اسعار الزيت زيت عباد الشمس زيت الذرة أسعار الزيت ضمن المبادرة الحكومية

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الزيت اليوم الأحد 12-11-2023 في قنا

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الأحد 12-11-2023 في السوق المحلي

الأكثر قراءة

جيش الاحتلال يعلن حصيلة قتلاه منذ بدء التصعيد في قطاع غزة

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الإثنين 13-11-2023

بعد نائب الرئيس السابق، السيناتور الجمهوري تيم سكوت ينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي

نشطاء: الاعتماد الكبير للمغرب على الوقود الأحفوري كمصدر للكهرباء يهدد الأجيال القادمة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

التهمة مرتبطة بحماس، الشرطة الإسرائيلية تعتقل مدرس تاريخ

نشرة الأخبار، الصليب الأحمر يوجه نداءً عاجلا للعالم بشأن غزة، الاحتلال حول مجمع الشفاء لساحة حرب مفتوحة، ارتفاع أسعار الدواجن والبيض

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

Advertisements

منوعات

المزيد

فيضانات ورياح قوية تهدد أيرلندا وبريطانيا اليوم بسبب العاصفة ديبي

نادي مستشاري النيابة الإدارية يكرم حفظة القرآن الكريم، اليوم

اليوم، افتتاح مهرجان الجيزة للتمور بنادي الزراعيين

تفاصيل مثيرة في عملية اختطاف والد نجم ليفربول

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الحديد اليوم الإثنين 13-11-2023 في الأسواق

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

الساحر VS الزعيم.. رحلة من الخلافات والمنافسة بين محمود عبد العزيز وعادل إمام (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 13 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية