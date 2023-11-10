الجمعة 10 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

أمير قطر يغادر الدوحة للقاء الرئيس السيسي

أمير قطر،فيتو
أمير قطر،فيتو

غادر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر صباح اليوم الدوحة  متوجها إلى القاهرة للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي

ويرافق أمير قطر وفد رسمي منهم الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

ويصل  أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد  القاهرة اليوم الجمعة لعقد مباحثات قمة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مستجدات التصعيد العسكري بقطاع غزة.


وفي سياق أخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي  مؤخرا "وليام بيرنز" مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية
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