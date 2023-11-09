الجمعة 10 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

نشرة أخبار مصر.. السيسي للمستشار الألماني: حل الدولتين الطريق نحو السلام الدائم، والأرصاد تحذر من سحب ركامية ممطرة

السيسي وشولتز، فيتو
السيسي وشولتز، فيتو

نشر قسم أخبار مصر عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نقدمها لكم خلال النشرة التالية

 

السيسي للمستشار الألماني: حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية الطريق نحو السلام العادل والدائم بالشرق الأوسط

شدد الرئيس السيسي على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي التعاون لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اجتماعًا مع نظيره التركي فخر الدين قوجه، اليوم الخميس عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك لبحث سبل التعاون المشتركة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

الأرصاد تحذر من سحب ركامية ممطرة في هذه المناطق

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب) ومناطق من الصحراء الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

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الإمام الأكبر: الأزهر معنى بالاهتمام بالشعوب الأفريقية ودعم استقلال دول القارة

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، شريف ندا، سفير مصر الجديد لدى بوركينا فاسو، لمناقشة سبل تعزيز دعم الأزهر لأبناء بوركينا فاسو.

 

الصحة: الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية بينهم 121 طفلا بمعبر رفح

أعلنت وزارة الصحة، عن قيام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.  

وزير النقل يلتقي أهالي كفر العلو بحلوان لتوفيق أوضاعهم لتعارض مسار القطار السريع مع منازلهم

التقى وزير النقل كامل الوزير، يرافقه اللواء خالد عبد العزيز محافظ القاهرة، بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان، وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم، وذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات  بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين، والنائب عبدالنعيم حماد، والنائب نادر الخبيري

وزيرة التخطيط: الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء شهدت إقبالا غير مسبوق

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهدت إقبالا غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة 

بجوائز 23 مليون جنيه، مد التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم

قرر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، اليوم الخميس، مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام 2023– 2024م، وبإشراف فضيلة أ.د محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وذلك حتى يوم الأحد القادم الموافق 12-11-2023م؛ وذلك استجابة للطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة؛ ولإتاحة الفرصة لحفظة كتاب الله تعالى لاستكمال التقديم الإلكتروني.

 

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء


أكد جهاز حماية المستهلك التزام التاجر بالإعلان عن السعر الشامل للسلعة التي يعرضها أو يقدمها للمستهلك "ضريبة القيمة المُضافة - الخدمة إن وجدت ".

 


 


 

 


 

أخبار مصر حل الدولتين السيسي وزير الصحه الأرصاد سحب ركامية الإمام الأكبر

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