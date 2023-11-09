نشرة أخبار مصر.. السيسي للمستشار الألماني: حل الدولتين الطريق نحو السلام الدائم، والأرصاد تحذر من سحب ركامية ممطرة

نشر قسم أخبار مصر عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نقدمها لكم خلال النشرة التالية

شدد الرئيس السيسي على حل الدولتين باعتباره الطريق نحو السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، اجتماعًا مع نظيره التركي فخر الدين قوجه، اليوم الخميس عبر تقنية الـ "فيديو كونفرانس"، وذلك لبحث سبل التعاون المشتركة لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين.

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من أقصى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب) ومناطق من الصحراء الشرقية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

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استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، شريف ندا، سفير مصر الجديد لدى بوركينا فاسو، لمناقشة سبل تعزيز دعم الأزهر لأبناء بوركينا فاسو.

أعلنت وزارة الصحة، عن قيام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

التقى وزير النقل كامل الوزير، يرافقه اللواء خالد عبد العزيز محافظ القاهرة، بأهالي بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان، وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائي السريع مع أراضيهم ومساكنهم، وذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والنائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين، والنائب عبدالنعيم حماد، والنائب نادر الخبيري

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية شهدت إقبالا غير مسبوق من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات المبتكرة

قرر قطاع المعاهد الأزهرية برئاسة الشيخ أيمن عبد الغني، اليوم الخميس، مد فترة التقديم في مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي تقام ‏تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للعام 2023– 2024م، وبإشراف فضيلة أ.د محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، وذلك حتى يوم الأحد القادم الموافق 12-11-2023م؛ وذلك استجابة للطلاب الراغبين في الاشتراك في المسابقة؛ ولإتاحة الفرصة لحفظة كتاب الله تعالى لاستكمال التقديم الإلكتروني.



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