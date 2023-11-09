الخميس 09 نوفمبر 2023
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منوعات

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

ملكة جمال العرب 2024،
ملكة جمال العرب 2024، فيتو

 توجت ياسمين محمود بلقب “MISS ARAB WORLD HUMANITY 2024” ملكة جمال العرب للإنسانية من أجل أطفال غزة، عقب تفوقها على الجميع فى حفل مسابقة ملكة جمال العرب 2024 في دورتها السابعة عشرة.

واختارت لجنة التحكيم ياسمين محمود لتتوج بلقب ملكة جمال العرب، كونها تتمتع بالثقافة والوعي والتحضر الأخلاقي والاعتزاز بالهوية المصرية، كما أن لديها رغبة في العمل التنموي وتتمتع بوعي مجتمع، ومتناسقة مع مواصفات الجمال من الطول والوزن.

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وأعربت ياسمين محمود عن سعادتها البالغة بهذا اللقب، وقالت إنها على استعداد تام للعمل من أجل غزة سريعًا بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية في مصر والعالم العربي.

 واستطاعت ياسمين حصد اللقب بعد أن أسرت العقول والقلوب بمظهرها الفاتن وخفة ظلها وأفكارها التي تنم عن وعي كامل بكافة الأحداث المحلية والعالمية، واختياراتها التى تنم عن أناقة متناهية الحدود وذوق رفيع يصل لأذواق الملوك، إضافة إلى احتفاظها برشاقة مثالية وإطلالة خاطفة للأنظار، وانفرادها بمفردات خاصة جدا فى الجمال والموضة.


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