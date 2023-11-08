الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 376 تاجر مخدرات و8 تشكيلات عصابية خلال حملات بالمحافظات

حملات أمنية، فيتو
حملات أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 8 تشكيلات عصابية ارتكبوا 15 حادثًا متنوعًا في تجارة المخدرات والسرقات، و53 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و376 تجار مخدرات بحوزتهم 349 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 68 فردًا محليَّ الصنع.

ضبط 376 تاجر مخدرات و8 تشكيلات عصابية خلال حملات بالمحافظات 

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فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 18 ألف مخالفة مرورية وفحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

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قطاع الأمن العام الادارة العامة للمرور جهود حملات وزارة الداخلية

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