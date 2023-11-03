الجمعة 03 نوفمبر 2023
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رياضة

الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام زد اليوم في الدوري المصري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره زد اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

ويسعى نادي الزمالك لتصحيح المسار في بطولة الدوري المصري الممتاز بعد الخسارة في المباراة الماضية أمام إنبي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمعهما على إستاد المقاولون العرب.

وتعد مباراة اليوم بين فريقي الزمالك وزد، اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع بينهما على الإطلاق، كما أنها الأولى بين مدربي الفريقين خوان كارلوس أوسوريو ومجدي عبد العاطي. 

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موعد مباراة الزمالك وزد

تنطلق مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة، في تمام الساعة 7 مساء على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القائمة التي ستخوض مباراة زد المقرر لها في السابعة مساء اليوم الجمعة بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

قائمة الزمالك أمام زد 

وتضم القائمة كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني  - مصطفى الزناري  - حسام عبد المجيد - محمد طارق - أحمد فتوح  - حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما "  .

خط الهجوم: ناصر منسي - سيف الجزيري -سامسون أكينيولا".

 

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط. 

وكان فريق  الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط. 

 

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