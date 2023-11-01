الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

حبس عصابة مباحث قسم شرطة العامرية المزيفة

حبس عصابة، فيتو
حبس عصابة، فيتو

قررت النيابة العامة حبس عصابة مباحث قسم شرطة العامرية المزيفة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من مالك مطبعة بالإسكندرية. 
 

تلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (مالك مطبعة- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) بحضوره لمدينة الإسكندرية لاستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية لعملات أجنبية، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص"، يستقلها أشخاص مُنتحلون صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل "الميكروباص" واستولوا منه على المبلغ المالى وتم إنزاله عقب ذلك، ولاذوا بالهرب.

Advertisements

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى الواقعة وهم 11 متهما "سيدتان و9 أشخاص"- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".
 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام إحدى السيدتين، وأحد المتهمين باستدراج المجنى عليه بدعوى قدرتهم على توفير (عملات أجنبية) له، وعقب وصول المجنى عليه قام باقى المتهمين بارتكاب الواقعة. 

 

وأرشدوا عن (السيارة المستخدمة – جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

النيابة العامة قسم شرطة العامرية مديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة ثان أكتوبر الجيزة قطاع الأمن العام اللواء محمود أبو عمرة

مواد متعلقة

أول قرار ضد عامل متهم بالتعدي على ابنته في التبين

قانوني يكشف مصير الفنان صبري عبد المنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

ضبط عاطلين بحوزتهما 115 فرش حشيش في الأميرية

أول قرار من النيابة بشأن طفلين توأم عثر عليهما في 15 مايو

ضبط 3 أشخاص بتهمة سرقة معدات من داخل شركة بالتجمع الأول

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 2,5 كيلو حشيش بالشروق

العثور على طن أسماك فاسدة داخل ثلاجة بدون ترخيص فى السلام

زوجة ضحية صديقه بعد أن ألقى جثته في مقلب القمامة: كنت دائما بحذره من المتهم (فيديو)

الأكثر قراءة

مجلس اتحاد الكرة يتابع حالة مصابي فريق دكرنس للناشئين بعد تعرضهم لحادث سير

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم عدة مناطق في الضفة الغربية ويعتقل أسرى محررين (فيديو)

يعرض قريبا، مشاهد من مسلسل بطن الحوت (صور)

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

بطل من ذهب، وكيل شباب الدقهلية تكرم عبد اللطيف منيع لاعب المصارعة بدكرنس (صور)

الإسكان تطرح ورشا خدمية بالشيخ زايد

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية