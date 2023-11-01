قررت النيابة العامة حبس عصابة مباحث قسم شرطة العامرية المزيفة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من مالك مطبعة بالإسكندرية.



تلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (مالك مطبعة- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة) بحضوره لمدينة الإسكندرية لاستبدال مبلغ مالى من العملة المحلية لعملات أجنبية، وحال تواجده بدائرة القسم فوجئ بحضور سيارة "ميكروباص"، يستقلها أشخاص مُنتحلون صفة رجال شرطة، واصطحبوه داخل "الميكروباص" واستولوا منه على المبلغ المالى وتم إنزاله عقب ذلك، ولاذوا بالهرب.

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وبالفحص وإجراء التحريات أمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى الواقعة وهم 11 متهما "سيدتان و9 أشخاص"- لثلاثة منهم معلومات جنائية- مقيمون بنطاق محافظتى "الإسكندرية والبحيرة".



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال قيام إحدى السيدتين، وأحد المتهمين باستدراج المجنى عليه بدعوى قدرتهم على توفير (عملات أجنبية) له، وعقب وصول المجنى عليه قام باقى المتهمين بارتكاب الواقعة.

وأرشدوا عن (السيارة المستخدمة – جزء من المبلغ المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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