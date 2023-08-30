الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ختام ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني في مديرية العمل بالأقصر

ختام ورشة عمل حول
ختام ورشة عمل حول التسويق الإلكترونى،فيتو

اختتمت مديرية العمل بمحافظة الأقصر، البرنامج التدريبى على مهنة التسويق الإلكترونى لـ17 متدربا ومتدربة، بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين برنامج الأغذية العالمي WFP ووزارة العمل لتأهيل الشباب على مهن مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال أو من يمثلهم  ومطلوبة في سوق العمل.

خدمة قضايا الشباب

كذلك شاركت المديرية في ندوة للتوعية نظمها اتحاد شباب أرمنت بهدف تبادل الرؤى والخروج بتوصيات بصورة واقعية لخدمة قضايا الشباب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بإعداد وتأهيل الشباب من خلال تدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، وذلك بهدف دخول سوق العمل ووظائف المستقبل، وكذلك التعاون مع الشركاء الاجتماعيين في توعية الشباب بما تقدمه المديريات من خدمات لهم تساعدهم في تحسين مستويات معيشتهم..

Advertisements

مديرية العمل بالأقصر

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه في ضوء  توجيهات الوزير حسن شحاته بضرورة الاهتمام بالتدريب المهنى لإعادة تأهيل الشباب حتى يتمكن من الحصول على دخل أو فرصة عمل لائقة، وبتوجيهات من المهندس أيمن قطامش رئيس  الإدارة المركزية للتدريب المهنى، اختتمت المديرية الدورة التدريبية الثانية  للتسويق الإلكترونى لـ17 متدربا ومتدربة والذى جرت بمركز التدريب المهنى بالطود التابع للمديرية.

مراكز التدريب المهنى الثابتة

 وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين برنامج الأغذية العالمي WFP  ووزارة العمل لتأهيل الشباب على مهن مناسبة لاحتياجات أصحاب الأعمال أو من يمثلهم  ومطلوبة في سوق العمل، وأشار مدير المديرية  إلى أن المديرية تهدف إلى زيادة عدد البرامج التدريبية  المقدمة بالمجان للشباب بشكل يضمن وصولها للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة على مختلف التخصصات والمهن المتوفرة في مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة، مشيدًا بمستوى المتدربين ومدى حرص الشباب على الاهتمام بحضور التدريب والاستفادة العملية لمواكبة متغيرات سوق العمل..

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية شاركت في ندوة توعية نظمها اتحاد شباب أرمنت  برئاسة  المهندس إسلام الدهرين تحت مظلة مديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان تحقيقًا لأهداف الجمهورية الجديدة التى غرس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبناء على توجيهاته بالتكاتف بين الجهات والمؤسسات والكيانات والجمعيات بهدف تبادل الرؤى والخروج بتوصيات بصورة واقعية تخدم جميع فئات المجتمع.

 كما شارك في الندوة النائب محمد عبدالعليم الضبعاوى، والنائب محمد عطا الله إسماعيل، أعضاء مجلس النواب، ومحمد حسين مدير مديرية  التضامن الاجتماعى، كما تم الرد على استفسارات الشباب حول دور الوزارة في تشغيل ذوي الهمم وإيجاد فرص عمل للشباب وتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، ودور وحدة المفاوضة الجماعية وعلاقات العمل بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البرنامج التدريبي التسويق الالكتروني التدريب المهني برنامج الأغذية العالمي محافظة الأقصر وزير العمل حسن شحاتة وظائف المستقبل وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: ملتقى للسلامة والصحة المهنية بجنوب سيناء

وزارة العمل: تدريب جديد لشباب بني سويف في الوحدة المتنقلة

تنظيم ملتقى توظيف لخريجي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد

وزارة العمل: تسليم 9 عقود عمل لذوى الهمم بأسيوط

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار 6 منتجات بداية من سبتمبر.. الألبان والتونة أبرزهم.. والأندومي ضمن القائمة

حقيقة عودة أحمد سعد لزوجته ومفاجأة في أزمة طلاقه لـ علياء بسيوني

بيان عاجل للحكومة بشأن مد عمل الموظفين بنظام الأونلاين حتى نهاية شهر سبتمبر

الحكومة توافق على انتهاء قرار عمل الموظفين بنظام الـ "أون لاين" الأحد المقبل

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

سيدة تتخلص من حياتها لعدم قدرتها على سداد ديونها بعين شمس

أول ظهور لرئيس الجابون بعد الانقلاب عليه، ورسالة عاجلة إلى العالم (فيديو)

الأعلى للجامعات يحسم الجدل حول مدة الدراسة في هندسة القاهرة

Advertisements

منوعات

المزيد

سائق مخمور يدهس شابا وحبيبته في وضع رومانسي (فيديو)

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأربعاء

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

لاعبين بكرش.. عبد الله جمعة يعيد أزمة الوزن الزائد لنجوم الكرة المصرية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: جلسات النميمة مثل مجالس شرب الخمر

نص أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية