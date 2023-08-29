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رياضة

الترجي يسيطر على التشكيل الأغلى في الدوري التونسي

الترجي التونسي،فيتو
الترجي التونسي،فيتو

الدوري التونسي، استحوذ نادي الترجي التونسي على تشكيل أغلى اللاعبين في الدوري التونسي للموسم الجديد بحضور 9 لاعبين.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، المتخصص في أرقام وإحصاءات لاعبي كرة القدم، سيطر نادي الترجي على قائمة التشكيل الأغلى في الدوري التونسي الممتاز موسم 2023-2024.
 

التشكيل الأغلى في الدوري التونسي 

حارس المرمى: البشير بن سعيد "الاتحاد المنستيري" بقيمة تسويقية قدرت بمليون يورو.

الظهير الأيمن: محمد بن علي "الترجي " بقيمة 500 ألف يورو.

الظهير الأيسر: محمد أمين بن حميدة "الترجي" بقيمة 600 ألف يورو.

قلب الدفاع: ياسين مرياح "الترجي" بقيمة 2 مليون يورو.

محور الدفاع: الجزائري محمد أمين توجاي "الترجي" بقيمة 1.20 مليون يورو.

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لاعب الوسط: النيجيري يوسف أومارو "الترجي" بقيمة 1.20 مليون يورو.

لاعب الوسط: غيلان الشعلالي "الترجي": 900 ألف يورو.

لاعب الوسط: الكاميروني جاك مبي "النجم الساحلي": 900 ألف يورو.

لاعب ارتكاز: حسام تقا "الترجي": 850 ألف يورو.

الجناح: الجزائري حسام الدين غشة "الترجي": مليون يورو.

قلب هجوم: محمد علي بن حمودة "الترجي": 750 ألف يورو.

 

ودعم نادي الترجي التونسي صفوفه بلاعب برازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأعلن الترجي تعاقده مع البرازيلي يان ساسي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

لاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 26 عاما سبق له اللعب في أندية فاسكو دي جاما البرازيلي وريزيسبور التركي.

وخاض ساسي آخر تجاربه مع نادي ويلينجتون النيوزيلندي قبل الانتقال لصفوف الترجي بداية من الموسم المقبل.

الترجي تعاقد خلال هذا الصيف مع أسامة بوقرة وحسام تقى ويوسف أومارو وحسام الدين غشة بالإضافة إلى يان ساسي.

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وودع الترجي منافسات البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان" من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى خلف اتحاد جدة والشرطة العراقي.

ويتولى معين الشعباني مهمة تدريب الترجي منذ نهاية الموسم المنصرم قادما من سيراميكا كليوباترا.

 

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