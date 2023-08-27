الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

كواليس انتقال كاكا الصغير إلى أهلي جدة السعودي بعد صراع كبار أوروبا

فيجا الشهير بكاكا
فيجا الشهير بكاكا الصغير، فيتو

الدوري السعودي، كشف تقرير صحفي إسباني، عن كواليس انتقال جابرييل فيجا الشهير بـ كاكا الصغير إلى أهلي جدة، قادمًا من سيلتا فيجو الإسباني

وكان فيجا على رادار العديد من الأندية الأوروبية، مثل ريال مدريد وليفربول ومانشستر سيتي وآرسنال وباريس، كما اقترب من الانتقال الرسمي إلى نابولي، قبل أن تتحول وجهته إلى السعودية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، استغل أهلي جدة أن الشرط الجزائي في عقد فيجا مع سيلتا فيجو يبلغ 40 مليون يورو، مع عدم موافقة أي نادٍ على دفع المبلغ بالكامل.

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وأشارت إلى أن أهلي جدة دفع الشرط الجزائي على الفور، ما أنهى عقبة الوصول إلى اتفاق مع سيلتا فيجو.

وكشفت أن النادي السعودي منح فيجا عقدا لمدة 3 سنوات، براتب ضخم يبلغ 30 مليون يورو في الموسم، لذا قرر اللاعب الموافقة على الفور.

وذكرت أنه لا توجد أي قيود بشأن الشرط الجزائي في عقد فيجا مع أهلي جدة، ويعد ذلك جزءا رئيسيا في اتفاق اللاعب مع النادي السعودي.

وتألق فيجا، الذي يطلق عليه لقب "كاكا الصغير"، مؤخرًا مع المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، 11 هدفًا، وصنع 4 أخرى، خلال 40 مباراة مع سيلتا فيجو بالموسم الماضي.

أهلي جدة يعلن التعاقد مع فيجا

وأعلن نادي أهلي جدة السعودي ضم الإسباني جابريل فيجا قادما من سيلتا فيجو الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن النادي السعودي ضم فيجا لمدة 3 سنوات لينضم لكتيبة الأهلي في الموسم الحالي.

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، كشف أن نادي أهلي جدة السعودي أكمل صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني جابرييل فيجا من صفوف سيلتا فيجو.

وكتب فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "لقد وقع جابرييل فيجا العقد للتو، وهو لاعب جديد في الأهلي السعودي، تمت الصفقة، أنا أؤكد".

وأضاف: "تم الانتهاء من الفحص الطبي، وتم توقيع المستندات فجرا، وسيغادر فيجا سيلتا فيجو وينضم إلى الأهلي حيث يكملون خطوة ضخمة أخرى".

رسميا، أهلي جدة يضم الإسباني فيجا من سيلتا فيجو

كاكا الصغير يوافق على الانتقال إلى الدوري السعودي

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