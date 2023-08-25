الأمم المتحدة تعلن إعادة فتح مقرها الأوروبي بعد تهديدات أمنية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بعد أن أغلقته، في وقت سابق، بسبب مخاوف أمنية.
مخاوف أمنية تتسبب في إغلاق مقر الأمم المتحدة الأوروبي
وحسب موقع "ذا ناشيونال"، قالت المنظمة في بيان: يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم المتحدة قد تم حلها الآن، وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".
ولم تقدم المنظمة مزيدًا من التفاصيل بشأن المشكلة الأمنية.
وكانت المنظمة الدولية أعلنت، في وقت سابق، أنها أغلقت مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بسبب "مخاوف أمنية"، مشيرة إلى أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر".
ويضم مبنى قصر الأمم المتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.
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