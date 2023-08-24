الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

محمد شريف يشارك في تعادل الخليج أمام الاتفاق بالدوري السعودي

الخليج والاتفاق،
الخليج والاتفاق، فيتو

الدوري السعودي، تعادل فريق الخليج أمام نظيره الاتفاق بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2023- 2024.

وصنع محمد شريف الهدف الأول للخليج بعد أسيست لفابيو مارتينز ليحرز الهدف في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول.

وتعادل فيكتور سانتو للاتفاق في مرمى الخليج في الدقيقة 50 بالشوط الثاني.

وخاض البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي الخليج السعودي، تشكيل فريقه أمام نظيره الاتفاق، التي أقيمت ضمن  منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2023- 2024.

تشكيل مباراة الخليج والاتفاق في الدوري السعودي

 

يأتي تشكيل الخليج السعودي المتوقع أمام الاتفاق، كالتالي:

في حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش
خط الدفاع: عمر العودة، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو
خط الوسط: منصور حمزي، ايفوز رودريجيز، فابييو مارتينز
خط الهجوم: عبد الله هوساوي، محمد شريف، ووجانج 

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القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتفاق في الدوري السعودي

تنقل مباراة الاتفاق ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC HD، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أنه خسر الخليج أمام أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية، في مباراة غاب عنها محمد شريف لعدم الجاهزية، وسيكون البحث عن النقاط الثلاث هو الأهم بالنسبة للفريق لضمان الاستمرارية في المنافسة على المراكز الأولى.

 

محمد شريف هداف الأهلي فى البطولات الأفريقية

ويحتل محمد شريف صدارة هدافي الجبل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية برصيد 15 هدفًا بواقع 14 هدفا في دوري أبطال إفريقيا وهدف هدف في كأس السوبر الأفريقي. 

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

1- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

2- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أهداف شريف  في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى لقاء الإياب دور الـ 32 الذي فاز به الأهلي بسداسية مقابل هدف.

- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021

1- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2 - أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

3- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

4- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

5-  سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

6- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

هدف شريف في نهائي كأس السوبر الأفريقي

سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجلة واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الأول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

 انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسى باتريس كارتيرون.

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021  فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.

 

 

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