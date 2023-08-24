محمد شريف يقود تشكيل الخليج لمواجهة الاتفاق في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لنادي الخليج السعودي، عن تشكيل فريقه أمام نظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، "دوري روشن"، موسم 2023- 2024.

تشكيل مباراة الخليج والاتفاق في الدوري السعودي

يأتي تشكيل الخليج السعودي المتوقع أمام الاتفاق، كالتالي:

في حراسة المرمي: إبراهيم سيهيتش

خط الدفاع: عمر العودة، محمد خبراني، ليساندرو لوبيز، بيدرو ريبوشو

خط الوسط: منصور حمزي، ايفوز رودريجيز، فابييو مارتينز

خط الهجوم: عبد الله هوساوي، محمد شريف، ووجانج

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ومن المقرر أن تشهد مباراة الخليج والاتفاق اليوم الظهور الأول للنجم محمد شريف، المنتقل حديثًا لصفوف نا دي الخليج من النادي الأهلي؛ حيث طلب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للخليج مشاركته في اللقاء.

موعد مباراة الخليج والاتفاق في الدوري السعودي

وتقام مباراة الخليج والاتفاق، اليوم الخميس، على ملعب محمد بن فهد، لحساب الجولة الثالثة، وتنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتفاق في الدوري السعودي

تنقل مباراة الاتفاق ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين، عبر قناة SSC HD، الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أنه خسر الخليج أمام أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية، في مباراة غاب عنها محمد شريف لعدم الجاهزية، وسيكون البحث عن النقاط الثلاث هو الأهم بالنسبة للفريق لضمان الاستمرارية في المنافسة على المراكز الأولى.





وكشف محمد شريف، مهاجم الأهلي السابق، والمنضم حديثًا لنادي الخليج السعودي عن كواليس رحيله عن المارد الأحمر والانضمام إلى الدوري السعودي.

محمد شريف: أحترم الرؤية الفنية لأي مدرب

وقال محمد شريف في حوار أجراه مع العين الرياضية:" أنا أحترم الرؤية الفنية لأي مدير فني درب الأهلي خلال تواجدي، والحقيقة أنني أحببتهم جميعا ولم أختلف مع أي منهم، وقررت الرحيل عن الأهلي لأنني رأيت أن ليس لي دور مع الفريق.

وأضاف محمد شريف عن كيفية تعامله مع انتقادات جماهير الأهلي في الفترة الأخيرة:" الذي يلعب في الأهلي من الطبيعي أن يتعرض للانتقاد لأنه الأهلي الأكبر جماهيرية.

وأشار إلى أنه تعرض للانتقادات رغم أنه نافس العام الماضي على لقب الهداف دون أن يشارك كثيرا وبدون تنفيذ ركلات الترجيح، ورغم ذلك تقبلت الانتقادات لأنني أعلم أن جماهير الأهلي رغبتهم دائما هي الفوز.

وقال محمد شريف:" سمعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن انتقالي للزمالك عن طريق الخروج من الأهلي عبر كوبري ثم العودة للقلعة البيضاء ولكنني لم أفكر في الأساس الانضمام إلى الزمالك.

وأشار إلى أنه لو أراد الانتقال للزمالك لكان انتظر في الأهلي 3 أشهر ووقع مجانا مع الزمالك لأن عقدي كان سينتهي بنهاية عام 2024 ولكن أنا أقدر النادي الأهلي كثيرا.

وأتم حديثه بإرسال رسالة لجماهير الأهلي:" قبل أن أكون لاعبا في الأهلي كنت مشجعا مخلصا، وعشت لحظات رائعة مع الجماهير خاصة في التتويج بالألقاب أو عند دعم الفريق وخاصة أنا، أقول لجماهير الأهلي هذه ليست النهاية ولنا عودة مرة أخرى وانتظر دعمكم مع الخليج.

وصرح شريف قائلًا: “كنت أمتلك العديد من العروض خلال مسيرتي ولكن تمسكي بالنادي الأهلي كان العامل الرئيسي”.

وواصل: “عندما علمت بانتهاء دوري الرئيسي مع النادي الأهلي قررت الرحيل، ورحلت بذكرى جيدة وبمستوى فني رائع مع الفريق وساعدت النادي من الناحية المالية”.

وتابع: “خطوة جديدة جيدة في الدوري السعودي وخرجت بقدم ثابتة من النادي الأهلي كنت فيها هداف الفريق وحققت آمالا كبيرة مع الفريق”.

محمد شريف هداف الأهلي فى البطولات الأفريقية

ويحتل محمد شريف صدارة هدافي الجبل الحالي للأهلي في البطولات الأفريقية برصيد 15 هدفًا بواقع 14 هدفا في دوري أبطال أفريقيا وهدف هدف في كأس السوبر الأفريقي.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023

1- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق القطن الكاميروني في لقاء الجولة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

2- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق صن داونز الجنوب أفريقي في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2023 في المباراة التي خسرها الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين.

أهداف شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2022

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الحرس الوطني بطل النيجر فى لقاء الإياب دور الـ 32 الذي فاز به الأهلي بسداسية مقابل هدف.

- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدفين.

- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق المريخ السوداني في لقاء الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات الذي فاز به الأهلي بثلاثية مقابل هدف.

أهداف محمد شريف في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021

1- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

2 - أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق فيتا كلوب الكونغولي في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

3- سجل محمد شريف هدفًا في شباك فريق سيمبا التنزاني في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

4- أحرز محمد شريف هدفًا في شباك فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدف نظيف.

5- سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق الترجي التونسي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

6- أحرز محمد شريف هدفا في شباك فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي التي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثة أهداف دون رد.

هدف شريف في نهائي كأس السوبر الأفريقي

سجل محمد شريف هدفا في شباك فريق نهضة بركان المغربي في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 2020 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

بداية محمد شريف مع كرة القدم

ويعد محمد شريف من ناشئ نادي وادى دجلة واستمر معه حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2015 ولعب مع الفريق الأول بدجلة حتى عام 2018 الذي شهد انتقاله إلى النادي الأهلي.

انضمام محمد شريف إلى الأهلي

وانضم محمد شريف إلى النادي الأهلي في عام 2018 لكنه لم يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأحمر خلال تلك الفترة لتتم إعارته إلى نادي إنبي بناء على رغبة المدير الفني السابق للنادي الأهلي والزمالك الفرنسى باتريس كارتيرون.

هداف الدوري الممتاز للموسم للموسم 2020-2021

وعلى الرغم من خسارة النادي الأهلي لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2020-2021 فإن محمد شريف نجح في الفوز بجائزة هداف الدوري برصيد 21 هدفًا.