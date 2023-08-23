الأربعاء 23 أغسطس 2023
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حوادث

محاكمة عامل بتهمة سرقة الشقق السكنية في عابدين بعد قليل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، محاكمة عامل، بتهمة سرقة شقق المواطنين بزعم عمله مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات.

وأثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وتناهى لسمعهم صوت استغاثة (إحدى السيدات) من داخل عقار بدائرة القسم، وباستبيان الأمر ضبطت القوة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، حال قيامه بالعدو من داخل العقار المُشار إليه وبحوزته ( ٨ ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" ومبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية).

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وبسؤال المجنى عليها (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) أفادت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة ولاذ بالفرار. 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من الشركة المُشار إليها وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجني عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.

 وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة قسم شرطة عابدين قسم شرطة شبرا الخيمة ثان

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