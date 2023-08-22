الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

المطربة عاليا تُشعل "اليوتيوب" بأغنيتها الجديدة «بطلنا» ( فيديو)

النجمة عاليا، فيتو
النجمة عاليا، فيتو

طرحت النجمة عاليا أغنيتها الجديدة "بطلنا" التي تصدرت محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، بعد طرحها بـ7 ساعات فقط على اليوتيوب.

وأشاد المستمعون للأغنية بكلمات الأغنية التي تقول:"بطلنا نكون متاحين وقت فراغكم وفضاكم.. وأما بنحتجكم تختفوا ولا عمرنا نلقاكم".

"بطلنا" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وسبق وقدمت "عاليا" دويتو غنائيا مع النجم تامر حسني في أغنية "اطمن" قبل عدة سنوات وكانت هذه الأغنية إحدى أغاني ألبوم "اخترت صح".

Advertisements

 

كما حققت أغانيها نجاحات كبيرة مثل أغنية "روق علينا" التى طرحتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، وإخراج بسمة بوسيل في أول تجربة إخراجية لها في عالم الفيديو كليب.

النجمة عاليا بطلنا أغنية روق علينا

الأكثر قراءة

الضرائب تعلن نسبة الضريبة على الشقق المؤجرة قانون جديد أو مفروش

رئيس الشرقية للدخان: علبة السجاير حاليا بـ 40 جنيها ونتمنى التزام التجار (فيديو)

أزمة قانونية تعطل استلام اللجنة الثلاثية إدارة نادي الزمالك، اعرف التفاصيل

دوري أبطال آسيا، سيناريو جنوني يؤهل النصر السعودي أمام شباب الأهلي دبي

أحمد سليمان يجدد عضويته في الزمالك بعد رحيل مرتضى منصور

هل نقصت حصة مصر المائية من نهر النيل هذا العام؟ الري تجيب (فيديو)

أخبار الرياضة اليوم: حسم موقف مرتضى منصور من انتخابات الزمالك.. وتفاقم أزمة عمرو وردة مع الرجاء

السلطة والرياضة !

Advertisements

منوعات

المزيد

كاميرا محمول في وضع التصوير، فضيحة في حمام ببنك كويتي (فيديو)

إنقاذ أطفال التليفريك في باكستان رغم الرياح القوية (فيديو)

دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية (فيديو)

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه مساء اليوم

سعر اليورو يعود للوراء خطوات مساء اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

هدفها نشر الفوضى واغتيال قادة الدول.. "براشوك "أخطر ميليشيا أوكرانية تنقل نشاطها إلى السودان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطط في المنام وعلاقته بالمتاعب والأزمات

50 معلومة عن القرآن الكريم

أذكار المساء من القرآن والسنة مكتوبة كاملة

المزيد
الجريدة الرسمية