حبس القائم على إدارة صفحة للنصب بزعم حجز رحلات وتذاكر طيران بأسعار مخفضة

قررت النيابة العامة حبس القائم على ادارة صفحة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم حجز رحلات سياحية وتوفير تذاكر طيران لهم بأسعار مخفضة 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الشرقية) بتضرره من مستخدم إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ورقم هاتف محمول عبر تطبيق "واتس آب" لقيامه بالنصب والاحتيال عليه وإيهامه بقدرته على توفير تذاكر طيران بأسعار مُخفضة، مما مكنه من التحصل منه على مبلغ مالى عبر وسائل الدفع الإلكترونية.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد المتهم المذكور (له معلومات جنائية) وتبين تواجده بمحافظة الإسكندرية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (4 هواتف محمول – جهاز حاسب آلى "لاب توب" – كارت فيزا – عدد 73 شريحة هاتف محمول) وبفحص الهواتف المحمولة تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى وتبين ارتكابه 15 واقعة أخرى.



وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بقصد النصب لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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