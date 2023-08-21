الإثنين 21 أغسطس 2023
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رياضة

رياض محرز يفوز بأول جائزة في الدوري السعودي

رياض محرز، فيتو
رياض محرز، فيتو

توج الجزائري الدولي رياض محرز، لاعب أهلي جدة، بأول جائزة شخصية له في الدوري السعودي، بعد انضمامه للراقي مطلع الموسم الحالي، قادما من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكشف الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس"، مساء اليوم الإثنين، عن الفائز بجائزة أفضل هدف في الجولة الثانية من المسابقة.

وحصل رياض محرز على الجائزة بتصويت الجمهور، وذلك لهدفه في مرمى الخليج، حيث نال 84% من الأصوات، مقابل 10% لهدف فاشيون ساكلا لاعب الفيحاء الذي سجل التعادل أمام الهلال، و6% لهدف لاعب الفتح كريستيان تيو في مرمى الأخدود. 

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صراع أندية الدوري السعودي لضم مهاجم مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إنجليزي، بأن بعض أندية الدوري السعودي تستهدف ضم مهاجم مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن بعض الأندية السعودية (لم تكشف عنها)، تسعى لضم الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد.

وأضافت الصحيفة، أن الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، سيوافق على رحيل مارسيال، إذا تلقى عرضا ماديا مناسبا، سواء داخل إنجلترا أو خارجها.

وارتبط اسم مارسيال بالانتقال لصفوف وست هام، رغم صعوبة تحمله قيمة الصفقة وراتب اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال كان قد وضع اسم مارسيال ضم قائمة اهتماماته، إذا فشل في ضم ألكسندر ميتروفيتش من فولهام، ولكن الهلال تعاقد مع ميتروفيتش رسميا مساء أمس السبت، من فولهام بمقابل مادي وصل إلى 50 مليون يورو.

ومع ذلك، هناك أندية سعودية أخرى تريد ضم مارسيال، واستغلال وضعه في مانشستر يونايتد.

أرقام الجولة 2 من الدور السعودي 

وشهدت الجولة الثانية تفوق للاعبين الأجانب من حيث تسجيل الأهداف مقارنة باللاعبين السعوديين وجاءت أرقام الجولة الثانية كالتالي:

‏9 مباريات
7 ‏انتصارات
2 تعادل إيجابي
‏25 هدفا
‏2.77 هدف لكل مباراة
‏22 لاعبًا تعاقبوا على تسجيلها
‏10 سعوديين
‏12 أجنبي
‏3 ركلات جزاء
‏35 بطاقة صفراء
‏1 بطاقة حمراء

مقابل 55 مليون يورو، مانشستر سيتي يقترب من التعاقد مع بديل محرز

رياض محرز يحرز أول أهدافه مع أهلي جدة

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