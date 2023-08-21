نجم مانشستر سيتي يسافر للسعودية لحسم التوقيع للنصر

الدوري السعودي، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي، سيسافر إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، لاستكمال انتقاله إلى النصر.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن لابورت صاحب الـ29 عاما سينتقل إلى النصر مقابل 23.5 مليون جنيه إسترليني.



وخاض لابورت 180 مباراة مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل 12 هدفا خلال تلك الفترة مع السيتي.



وتعقدت فرص لابورت في المشاركة مع السيتي هذا الموسم، بعد التعاقد مع الكرواتي جوسكو جفارديول، قادما من لايبزيج الألماني.



يذكر أن النصر تعاقد هذا الصيف مع 4 صفقات عالمية "الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا، البرازيلي أليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني"، علما بأنه ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الشتاء الماضي.

Advertisements

النصر السعودي يتعاقد مع نجم بورتو

وكتب رومانو، عبر حسابه على "تويتر": "النصر يتوصل لاتفاق شفهي مع بورتو لضم أوتافيو".

وأضاف: "الصفقة ستكلف خزينة النصر 60 مليون يورو، ستسدد على أقساط وسيطير أوتافيو إلى الرياض من أجل الخضوع للفحوصات الطبية قريبا".

يذكر أن نادي النصر قد خسر أول مباراتين له في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، أمام الاتفاق والتعاون.

ويقبع النصر في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، بعد فشله في الحصول على أي نقطة في أول أسبوعين.

وألحق فريق التعاون أول خسارة بنظيره النصر السعودي على ملعبه بعد صموده لعام ونصف في دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد الفوز عليه مساء الجمعة (2-0)، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة.

وكانت آخر خسارة لفريق النصر على ملعبه (أول بارك) يوم 3 من مارس 2022 أمام الغريم التقليدي الهلال (4-0) في بطولة الدوري السعودي، ولم يستطع أي فريق هزيمة النصر بعدها بما فيها طوال الموسم الماضي بدوري روشن للمحترفين.

ويعتبر هذا الفوز التاريخي الأول لفريق التعاون على النصر بملعبه بالرياض في عهد دوري المحترفين؛ حيث حقق العالمي الفوز على التعاون في كل المباريات بملعبه في الرياض بعهد دروي المحترفين باستثناء تعادل وحيد (2-2)، في موسم "2010-2011".

ونجح النصر في تحقيق 12 فوزًا متتاليًا في الدوري السعودي على ملعبه بالرياض، لتنهي مباراة أمس هذه السلسلة الإيجابية.

ورفع التعاون، عدد انتصاراته على النصر لـ6 مرات، مقابل 17 فوزًا لفريق النصر، في حين حضر التعادل 4 مرات.

ولأول مرة يخسر النصر في أغسطس في خامس مواجهة تجمع الفريقين بالدوري، بعد أن فاز النصر في 3 مواجهات، وحضر التعادل مرة وحيدة.