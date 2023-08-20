أخبار الأهلي، غالي ممثلا للأهلي في قرعة المونديال وفرمان من كولر بملف المهاجم الأجنبي

أخبار الأهلي ، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الأهلي، ينتظر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الحصول على تقرير نهائي بشأن عودة الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد للتدريبات الجماعية وذلك خلال الفحوصات الطبية التي سيخضع لها الثنائي في النمسا علي هامش معسكر الفريق المرتقب في النمسا نهاية الشهر الجاري.

وقالت مصادر إن الثنائي سيخضع لفحص طبي لدى أكبر خبير في النمسا للوقوف علي الموعد النهائي بشأن عودة الثنائي للتدريبات الجماعية.

قال مصدر داخل الأهلي أن هناك قرار بتحديث الملفات الطبية لجميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد.

أضاف: الملفات الطبية الجديدة تشمل أيضا القياسات الطبية والبدنية التي سيخضع لها الجميع في أحد المستشفيات الخاصة قبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا يوم ٢٨ أغسطس الجاري.

وأوضح أنه سيتم الاستعانة بالملفات القديمة وتحديثها بما يتناسب مع أحدث الأساليب العالمية في هذا الشأن.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الخميس القادم تدريباته استعدادا للموسم الجديد حيث ستكون ضربة البداية في مرحلة الإعداد للموسم الجديد من ملعب التتش مساء الخميس المقبل.

ومنح كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات لمدة 21 يوم بعد انتهاء مباريات مسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بحفل تكريم الفرق الرياضية المنتظر إقامته يوم الأربعاء القادم في ملعب التتش بالجزيرة.

وقالت مصادر إن الخطيب حصل علي تقارير دورية من الإدارة التنفيذية داخل النادي فيما يتعلق بالحفل وفقراته وأيضا ترتيبات المدعوين وأكد رئيس الأهلي على ضرورة التركيز والعمل بقوة لإخراج الحفل في أبهى صورة كما أعتاد الأهلي.

حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي إن هناك اتجاها لاختيار حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي لتمثيل النادي في حفل قرعة كأس العالم للأندية المقرر إقامته يوم 7 سبتمبر القادم في مدينة جدة بالسعودية.

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ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية بالسعودية خلال الفترة من 12 إلي 22 ديسمبر المقبل بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.

اتخذ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرار جديد في ملف التفاوض مع مهاجم أجنبي جديد لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الجديد.

وقال مصدر داخل الأهلي أن كولر رفض مقترح بالتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد تحت السن حتي يتثنى قيده في قائمة الفريق تحت السن والاحتفاظ أيضا بالجزائري احمد القندوسي الذي يرفض الرحيل عن القلعة الحمراء.

أضاف: كولر يتمسك بالتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر بمواصفات خاصة ومن ثم رفض مقترح التعاقد مع مهاجم أجنبي صغير السن مشددا علي إنه يرغب في مهاجم خبرة قادر علي إضافة مزايا هجومية للفريق بشكل سريع.

يذكر أن الأهلي طرح فكرة التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن من أجل الهروب من أزمة القندوسي الذي ما زال متحفظا علي فكرة الإعارة.

حرص خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي علي تحذير لاعبي الفريق الأجانب من التأخر في العودة إلى القاهرة للانتظام في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن خالد بيبو تواصل مع لاعبي الفريق الأجانب التونسيين علي معلول ومحمد الضاوي كريستو وايضا المالي أليو ديانج الجنوب إفريقي بيرسي تاو لتأكيد حضورهم مبكرا إلي القاهرة.

يذكر أن الثنائي المغربي رضا سليم والجزائري احمد القندوسي يتواجدان في القاهرة بالوقت الحالي.

يدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرافقة بعثة فريق الكرة إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو ان هناك اتجاه لسفر الخطيب رفقة البعثة إلى النمسا والتواجد مع الفريق في معسكر الإعداد لتدعيم اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق الموسم الجديد.

كما قال مصدر داخل الأهلي أنه تم إبلاغ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتطورات أزمة موعد مباراة السوبر الإفريقي الذي لم يحدد بعد أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

أضاف: الأهلي تحدث مع كولر في إمكانية تأجيل المباراة وعدم إقامتها في سبتمبر المقبل كما كان يتردد إنه ستقام في هذا الموعد وإن الأمر بات غير محسوم.

وأوضح أن المباراة قد لا تقام في سبتمبر وقد يتم ترحيلها إلى موعد آخر ولكن ليس الشهر القادم.

ويعود كولر إلي القاهرة يوم الأربعاء القادم استعدادا لقيادة تدريبات الفريق في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد والتي تبدأ يوم 24 أغسطس الجاري حيث يطير الأهلي إلى النمسا يوم ٢٨ أغسطس لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد والذي يستمر حتى يوم ٦ سبتمبر القادم.

وغادر خالد بيبو مدير الكرة بالأهلي وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مؤخرا إلي النمسا بغية الاطمئنان علي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى النمسا.

يذكر أن وجه الشكر مؤخرا إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وقام بإسناد المهمة إلى خالد بيبو.

ملعب مختار التتش

في سياق آخر تسلم مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا شاملا عن الإصلاحات التي شهدها ملعب التتش خلال فترة الإجازة الموسمية التي حصل عليها فريق الكرة بعد انتهاء الموسم.

وكان كولر قد طلب إجراء بعض التعديلات وأيضا الإصلاحات الخاصة بملعب التتش بالجزيرة استعدادًا للموسم الجديد وشهدت الساعات الماضية حصول المدرب السويسري علي تقرير شامل عن أعمال التطوير التي شهدها الملعب وأرضيته.

عروض أليو ديانج

وقال مصدر داخل الأهلي إن النادي لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية لرحيل المالي أليو ديانج لاعب الفريق كما ذكرت بعض التقارير.

وأضاف:الأهلي لن يتعامل سوى مع العروض الرسمية وما تردد بشأن اقتراب وصول عرض خارجي لطلب شراء اللاعب يبقى أمر غير مطروح للدراسة طالما لم يتم.

وأوضح: هناك انفتاح على رحيل أليو ديانج للخارج ولكن بشرط تحقيق مكسب مالي وتسويقي لا يمكن رفضه.

كما طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تقرير دوري عن تطورات أزمة المهاجم الأجنبي الجديد الذي لم يحسم الأهلي حتى الآن التعاقد معه لتلبية احتياجات الجهاز الفني.