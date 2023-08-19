السبت 19 أغسطس 2023
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رياضة

الأرقام السلبية تحيط بمواجهة توتنهام ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

توتنهام، فيتو
توتنهام، فيتو

يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر يونايتد، في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يحقق توتنهام سوى انتصار واحد في آخر 9 مباريات جمعته بنظيره مانشستر يونايتد في الدوري، وكان ذلك بنتيجة (6-1) في شهر أكتوبر من عام 2020، وذلك بحسب أرقام "بي بي سي".

وحقق مانشستر يونايتد الفوز مرتين والتعادل مرتين في ملعب توتنهام هوتسبير، ويبقى الشياطين الحمر إلى جانب ليفربول الفريقين الوحيدين اللذين لم يخسرا أي مباراة في البريميرليج على ملعب السبيرز الجديد بعد.

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ونجح اليونايتد في الفوز 39 مرة في 62 مباراة جمعته بنظيره توتنهام في البريميرليج، وهو رقم قياسي في عدد الانتصارات التي يحققها فريق أمام خصم آخر بعينه في المسابقة، مناصفة مع عدد انتصارات اليونايتد أمام إيفرتون.

أرقام سلبية لتوتنهام ومانشستر يونايتد 

حقق توتنهام الانتصار في أول 5 مباريات خاضها على ملعبه في الدوري الموسم الماضي، ولكن حقق بعدها 7 انتصارات في المباريات الـ14 التالية، ولم يتعادل سوى في لقاء واحد كان أمام اليونايتد.

وخسر توتنهام 8 من 10 مباريات خاضها في الدوري الموسم الماضي أمام الفرق التي انهت في المراكز الخمسة الأولى، ولم يحصد أي نقاط على ملعبه سوى أمام قطبي مانشستر، بالفوز على السيتي (1-0)، والتعادل أمام اليونايتد (2-2).

واستقبلت شباك توتنهام هدفين على الأقل في 21 مباراة من أصل 39 مباراة خاضها في البريميرليج منذ بداية الموسم الماضي، وهو ثاني أكثر فريق يتعرض لذلك خلف نوتنجهام فورست بـ22 مباراة.

ولم يخسر أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في كل مبارياته الـ38 التي خاضها على ملعبه في الدوري رفقة سيلتك، وسجل الفريق معه 113 هدفًا في تلك اللقاءات.

حقق مانشستر يونايتد الانتصار في أول مباراة يخوضها خارج ملعبه في الدوري، مرة واحدة فقط في آخر 5 مواسم، بالفوز على برايتون (3-2) في عام 2020.

ويبحث يونايتد عن الفوز بأول مباراتين في الموسم للمرة الأولى منذ موسم (2017- 2018) تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وخسر الشياطين الحمر 8 مباريات في البريميرليج خارج ملعبه الموسم الماضي، وهو رقم قياسي للنادي.

ولم يجمع مانشستر يونايتد سوى نقطة واحدة من أصل 24 نقطة ممكنة، وذلك في المباريات التي خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي أمام الفرق التي أنهت الدوري في المراكز التسعة الأولى، وكان ذلك بالتعادل (2-2) أمام السبيرز.

ويخشى مانشستر يونايتد خسارة المباراة الأولى في الدوري خارج ملعبه في موسمين متتاليين، وذلك للمرة الأولى منذ موسمي (1980- 1981) و(1981- 1982)، وذلك بعد خسارته أول مباراة خاضها خارج ملعبه الموسم الماضي أمام برينتفورد برباعية نظيفة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد سوى انتصار واحد في آخر 9 مباريات خاضها في الدوري في لندن.

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