الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 18-8-2023 بالأسواق

أسعار الشوفان اليوم،
أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان، تقدم “فيتو” خدمة عرض أسعار العديد من المنتجات في الأسواق المصرية، التي تأتي من أبرزها أسعار الشوفان التي شهدت تزايدًا في عمليات البحث خلال الفترة الأخيرة، لأنه يتمتع بأهمية كبيرة، وفوائد عدة للصحة.

 

وننشر آخر تطورات سعر الشوفان  اليوم الجمعة 18-8-2023، وفقًا لآخر التحديثات في الأسواق المصرية، والسلاسل التجارية.

أسعار الشوفان اليوم، فيتو

أسعار الشوفان اليوم 

علبة شوفان كلاس أي 500 جرام، بسعر 46 جنيهًا.

علبة شوفان أبو عوف ليف جرين 450 جرامًا، بسعر 56 جنيهًا.

Advertisements

علبة سانتي شوفان 500 جرام، بسعر 47 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان ميجا فود 500 جرام، بسعر 57 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان الضحى 500 جرام، بسعر 60 جنيهًا.

علبة شوفان سانتي 500 جرام، بسعر 60.50 جنيه.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 1200 جرام، بسعر 133 جنيهًا.

علبة رقائق شوفان دوبيلا 600 جرام، بسعر 72 جنيهًا.

برطمان شوفان ميجا فود 600 جرام، بسعر 74 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالشيكولاتة 300 جرام، بسعر 68 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بالتفاح 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

كيس شوفان كاي عالي البروتين بجوز الهند 300 جرام، بسعر 64 جنيهًا.

 

العناصر الغذائية في الشوفان

يعد الشوفان من الحبوب الغنية بالعناصر الغذائية، والكربوهيدرات، والألياف الصحية، والمعادن التي يحتاجها الجسم، حيث يتمتع الشوفان بفوائد صحية منوعة، فهو يدخل في وجبات الطعام، مما يجعله مناسبًا لإفطار صحي ومفيد لتقليل وزن الجسم.

 

فوائد الشوفان للصحة

وفي هذا السياق أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الشوفان يدعم الجسم بالكثير من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية:

يعزز الذاكرة

يعمل الشوفان على تعزيز عمل الذاكرة، ويحسن الانتباه وقدرات التركيز.

مدر للبول

واحدة من فوائد الشوفان هو أنه يعمل كمدر للبول، وما يتبع ذلك من العديد من الفوائد الصحية، فذلك يقلل من تورم اليدين والقدمين، وهو مفيد أيضا في القضاء على السمنة، والتورم الليمفاوي، والتهاب الأعصاب، والتهابات المسالك البولية، وحصى الكلى. 

صحة العظام

يمكن استخدام الشوفان كمشروب يساعد في التئام العظام المكسورة، فهو يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والبروتينات.

ويحتوي الشوفان كذلك على عنصر "السيليكا"، وهو المعدن المسئول إلى حد كبير عن صحة الجلد والشعر والأظافر والعظام، كما أنه يخفف تشنجات العضلات، ويقوي الأسنان والأطراف العصبية.

علاج التوتر والقلق

واحد من الاستخدامات المهمة للشوفان، هو أنه يخفف من الإجهاد، ويغذي الدماغ، ما يجعله مفيدًا في علاج التوتر والقلق، والأرق والعصبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الشوفان فوائد الشوفان للصحة سانتي شوفان رقائق شوفان الضحى أسعار الشوفان اليوم

مواد متعلقة

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 17-8-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 16-8-2023 بالأسواق

الأكثر قراءة

أول تحرك من الخطيب لإنهاء أزمة القندوسي لاعب الأهلي

أخبار مصر: وفاة رئيس محكمة بشكل مفاجئ، راتب ضخم من الشباب السعودي لـ زيزو والزمالك يرد، تسريح ضابط عراقي بعد مشهد مع زوجته

الشرقية للدخان تأسست عام 1920 لمحاربة الإنتاج الأجنبي، قصة تدخل الرئيس جمال عبد الناصر لصناعة السجائر الكليوباترا في مصر

الأهلي اليوم، كولر يحسم مستقبل بيرسي تاو، وتطورات مهمة في ملف الإصابات، والسويسري يحدد موعد العودة للقاهرة

وزيرة الهجرة تلتقي فهيمة النقراشي لمناقشة أحوال الجالية المصرية في ألمانيا

شاهد عيان عن مقتل مسن الطالبية: بيساعد المحتاجين وتصرف غريب من المتهم حال انبعاث الرائحة

شاب يقتل زوجته في منزل والدها بالغربية

موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

تسببت في ترحيل المهاجرين من بريطانيا، اكتشاف سر البكتيريا الغامضة

أحدهما كلامه غير مفهوم والآخر ظهر مع زوجته، تسريح ضابطين عراقيين احتفالا بالترقية على فيسبوك (فيديو)

مخلوق أسطوري، فيديو لحيوان غريب الشكل عثر عليه داخل منزل يحير المسؤولين في تكساس

تقارير تكشف مصير شعار تويتر القديم بعد استبداله بإكس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 18-8-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 18-8-2023 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 18-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

رسوم استيراد السيارات الجديدة من الخارج للاستخدام الشخصي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم تعدد الجمعة في المسجد الواحد لضرورة ضيق المكان

أفضل صيغة للصلاة على النبي يوم الجمعة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 18- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية