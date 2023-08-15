الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وكيل الأزهر ووزيرا الثقافة والأوقاف يكرمون الفائزين في مسابقة مواهب وقدرات

الفائزين في مسابقة
الفائزين في مسابقة مواهب وقدرات بالأزهر،فيتو

كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الطلاب الفائزين في مسابقة «مواهب وقدرات» في موسمها الثالث والتي جاءت تحت شعار "إبداع وتميز".

الفائزون في مسابقة مواهب وقدرات بالأزهر 

وتضمنت المسابقة (16) مسابقة مستقلة وهي كالتالي:

(1) حفظ وترتيل القرآن الكريم كاملًا، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد آدم دتسو، من نيجيريا.

(2) حفظ وترتيل ثلاثة أرباع القرآن الكريم، وجاء في المركز الأول الطالب: بشير عثمان إمام، من نيجيريا.

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(3)  حفظ وترتيل نصف القرآن الكريم، وجاء في المركز الأول الطالب: رزقي فهمي من إندونيسيا.

(4) حفظ وترتيل ربع القرآن الكريم، وجاء في المركز الأول الطالب: عائشة عبدالرؤوف حبال، من سوريا.

(5) الأصوات الحسنة (تجويد القرآن – إنشاد – ابتهالات)، وجاء في المركز الأول الطالب: مرشد سالنداب قمر الدين، من الفلبين.

(6) الثقافة الإسلامية، وجاء في المركز الأول الطالبة: رحمة الله سا ميجولين، من روسيا.

(7) الخطابة وفنون التواصل، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد عمار شفيق أحمد، من الهند.

(8) تأليف وإلقاء الشعر والموشحات والزجل، وجاء في المركز الأول الطالب: عبد القدوس أوبيمي غيوا، من نيجيريا.

(9) براعة التحدث باللغات الأجنبية في العلوم والآداب الإسلامية، وجاء في المركز الأول الطالب: لباب هود عبد الله، من إندونيسيا.

(10) الخط العربي بأنواعه، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد حمدي، من ماليزيا.

(11) الرسم والزخرفة، وجاء في المركز الأول الطالبة: شذا يسرى محمد، من فلسطين.

(12) الأشغال الفنية (توليف الخامات والتقنيات)، وجاء في المركز الأول الطالبة: خديجة موسى يوسف، من تشاد.

(13) فنون الكتابة الإبداعية (قصة – مقال – رواية)، وجاء في المركز الأول الطالب: محمد سعد بن محمد، من بنجلاديش.

(14) فنون التمثيل (سينما – مسرح)، وجاء في المركز الأول الطالب: فجر علما نافع، من إندونيسيا.

(15) الفنون الرقمية (فيديو – تصوير فوتوغرافي – جرافيك – موشن جرافيك)، وجاء في المركز الأول الطالب: عبدالقدير هاشمي، من أفغانستان.

(16) مسابقة البحث العلمي، وجاء في المركز الأول الطالب: أمينة أحمد عبد الله من نيجيريا.

 مسابقة مواهب وقدرات في الأزهر 

وتهدف مسابقة «مواهب وقدرات»، إلى دعم الطلاب الوافدين الموهوبين، وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، وتنمية المواهب لدى أبناء الأزهر الشريف، والوصول بهم إلى مستوى عالٍ من الابتكار والإبداع، ومنع استقطابهم من جهات أخرى.

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