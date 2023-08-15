السيسي يقود جهود استرداد أراضي الدولة ومنع التعديات وتحقيق مصالح المواطنين والمصلحة العامة

وجه الرئيس السيسي بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي لتقنين واسترداد أراضي الدولة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك حالات التصالح، حيث تم استعراض نتائج الجهود الجارية للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وحماية الأراضي الزراعية

ونرصد مستجدات تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة:

- وجه الرئيس السيسي بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة منع المزيد من التعديات بالتوازي مع سرعة الانتهاء من إجراءات التقنين، بما يحقق مصالح المواطنين والمصلحة العامة



- مواصلة جهود الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون لفرض هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.

- القيادة السياسية تتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية للقيادة السياسية حول النتائج التى يتم تحقيقها في هذا الشأن حيث أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.

- تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية واستمرت تستمر حتى يوم 28 من يوليو الماضي وذلك تنفيذًا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة.

- جميع المحافظات نفذت المرحلة الثالثة من الموجة الثالثة والأخيرة من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم وتكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة

- التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية

- مواصلة مراقبة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التي تمثل تحديا صارخا لإرادة الدولة والمرور على الأراضي المستردة بصفة مستمرة لعدم تمكين المعتدين من استكمال أعمال البناء مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد وقيام المحافظات بتحصيل تكلفة إزالة التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة على حساب المتعدي.

- المرحلة الأولى من الموجه الـ ٢١ بدأت من ٢٩ أبريل الماضي حتى ١٩ مايو ٢٠٢٣ وأسفرت عن إزالة ٦٤٣٠ مبنى مخالف علي أملاك الدولة على مساحة ١.٦ مليون متر مربع فى جميع المحافظات، وإزالة ١٤٤٥ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٤٤٠١ فدان كما تم إزالة ١٥٤ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٨٧٥ فدانا بمحافظة بورسعيد.

- أسفرت المرحلة الثانية خلال الفترة من ٢٧ مايو وحتى ١٦ يونيو الماضي عن إزالة ٥٠٧٧ مبنى مخالف على مساحة ١.٢ مليون متر مربع، وإزالة ١٧٤٠ حالة تعد على أراضي زراعية على مساحة ٥٦٣٦ فدانا كما تم إزالة ١٤٠ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ١٠٦٤ فدانا بمحافظة بورسعيد.



- المحافظات التي حققت نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مدار المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ٢١، وخلال فترة إجازة عيد الأضحى بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية في جميع المحافظات.

- انتهاء حملات الموجة الــ 21 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي جري تنفيذها خلال الفترة من 19 أبريل الماضي وحتى 28 يوليو الماضي تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة برئاسة اللواء حسن عبد الشافي مستشار رئاسة الجمهورية، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الدولة للحفاظ على حقوقها واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات، وذلك في إطار جهود أجهزة الدولة المختلفة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لاسترداد أراضي وأملاك الدولة والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون ومواجهة ظاهرة التعدي عليها بمنع البناء المخالف.



- نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وجهات الدولة المختلفة على مدار مراحل الموجة الـ21 الثلاث في استرداد 3.9 مليون متر مربع من جميع المحافظات

- تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية علي مدار الثلاث مراحل من الموجة الـ٢١، بالإضافة إلى إلتزام المحافظات بالجدول الزمنى في تنفيذ حملات الإزالات وتذليل كافة المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية وجهات الولاية وبالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الـ٢١ بكل قوة وحسم واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.



- جهود كبيرة بذلتها وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية في هذا الملف الهام حيث قامت برصد أي تغيير يحدث على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف للتحرك السريع لإزالته في المهد بالتعاون مع الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن.



- الموجة الــ 21 من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى وجرى تنفيذها في الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 19 مايو 2023"، أعقبتها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو وحتى 16 يونيو الشهر الجاري، واختتمت بالمرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة من 8 يوليو الجاري وحتى ٢٨ من نفس الشهر.