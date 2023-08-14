الإثنين 14 أغسطس 2023
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منوعات

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

أصغر بلوجر علي انستجرام،
أصغر بلوجر علي انستجرام، فيتو

بعدما شغل خبر وفاتها مواقع التواصل الإجتماعي، كشفت مغنية الراب ليل تاي، إنها على قيد الحياة وذلك بعد الإعلان عن وفاتها، مساء الأربعاء، مشيرة إلى أن حسابها عبر موقع "إنستجرام" تعرض للاختراق، واستُخدم لنشر معلومات مضللة، وصادمة عنها وعن وفاة شقيقها.

 
وأفاد بيان من عائلة المعروفة باسم "Lil Tay" وهي أصغر  مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه بما معناه على لسان الفتاة: "أنا وأخي بخير وعلى قيد الحياة، لكنني محطمة تمامًا وأعاني حقًا لأجد الكلمات المناسبة للقول. لقد كانت 24 ساعة مرعبة للغاية. طوال أمس، تعرضت لهجوم متواصل من المكالمات المؤلمة من أحبائي، وذلك أثناء محاولتي لحل هذه الفوضى"، وفق ما نقله موقع TMZ يوم الخميس. 

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كما أضافت ليل تاي: "تم اختراق حسابي على موقع "إنستجرام"، من قبل طرف ثالث، واستخدم لنشر معلومات مضللة وشائعات عني، لدرجة أنه حتى كتابة اسمي كان خاطئًا.. اسمي القانوني هو تاي تيان، وليس" كلير هوب" كما ادُّعي في بيان الوفاة الكاذب".

 

وتساءل العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تأخر الفتاة بتكذيب شائعات وفاتها التي تصدرت الترند على إثرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية.


وكان البيان الذي انتشر الأربعاء عبر صفحة ليل تاي في إنستجرام والمنسوب لعائلتها قد جاء فيه: "بقلب حزين، نشارك الأخبار المدمرة عن وفاة ليل المفاجئة والمأساوية، ليس لدينا كلمات للتعبير عن الخسارة التي لا تطاق، والألم الذي لا يمكن وصفه، كانت هذه النتيجة غير متوقعة تمامًا".

 

وأضافت العائلة في البيان المزعوم أن رحيل ليل تركهم جميعًا في "حالة صدمة"، كما أن وفاة شقيقها أيضًا "عمّق من حزن العائلة"، مطالبة المتابعين بـ"الخصوصية في الوقت الذي يسيطر الحزن عليهم".

 

وأوضحت العائلة أن "الظروف المحيطة بوفاة ليل وشقيقها لا تزال قيد التحقيق".

 

يذكر أن "ليل تاي" صعدت إلى النجومية على وسائل التواصل الاجتماعي، في العام 2017، عندما كانت تبلغ من العمر 9 سنوات فقط، ونالت شهرة واسعة بمقاطع الفيديو التي كانت تبثها عبر حساباتها على "السوشيال ميديا"، وتصورها وهي ترمي أكوامًا كبيرة من الأموال على الأرض أثناء التنقل داخل وخارج السيارات الرياضية الغريبة التي تقتنيها.

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مشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي مغنية الراب ليل تاي

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