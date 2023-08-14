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رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة مانشستر
موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون، فيتو

الدوري الإنجليزي، يلتقي مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون اليوم الإثنين، في ختام الجولة الأولى لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023-2024.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون بملعب أولد ترافورد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون

ومن المقرر أن تنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون عبر شاشة قناة beIN Sports 1 HD Premium.

وانتقد رافاييل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، التعديلات الجديدة في القوانين التي سيتم تطبيقها مع بداية الموسم الجديد من البريميرليج.

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ويأتي على رأس هذه القوانين، تعديل قانون الوقت بدل الضائع، ليتم احتساب كل ثانية مهدرة، مما يتسبب في وصول مدة المباراة لـ100 دقيقة أو أكثر.

وقال فاران عبر حسابه على "تويتر": "كان لدينا اجتماعات مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدولة المزدحمة، والتي وصلت إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وواصل: "وعلى الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون، فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100% مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع إلينا؟".

وشدد: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا، نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

واختتم: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".

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