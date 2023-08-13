13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري
تعتبر العراق من أكثر الدول في المنطقة التي سجلت ارتفاعا في درجات الحرارة مؤخرا، وذكرت هيئة الأحوال الجوية، أنه من الممكن أن تتخطى درجات الحرارة نصف درجة الغليان في 13 محافظة.
ارتفاع درجات الحرارة في العراق
وقالت الهيئة العراقية في بيان صادر عنها: "إن حالة الطقس غدا الإثنين أن درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء والنجف وميسان الناصرية والمثنى 51".
وأضافت هيئة الرصاد العراقية في بيانها: أن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سيكون صحوا في عموم البلاد ولا تغير في درجات الحرارة.
وأشارت الهيئة العراقية في بيانها إلى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحوا وأحيانا غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم".
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