شاب يشعل النار في منزل والده، والضحية: "شفته ماسك البنزين"

استمعت نيابة شرق القاهرة الكلية إلى أقوال مسن صاحب عقار أشعل نجله النار فيه في منطقة المرج والمحال إلى محكمة الجنايات.

واتهم صاحب العقار نجله بإحراق المنزل طاعة لزوجته التي أمرته بالانتقام من أهله وحرق قلب والده على المنزل.

وأضاف صاحب المنزل المحترق أنه شاهد نجله ممسكا بعبوات البنزين ثم صعد إلى العقار وتصاعدت ألسنة اللهب من جميع غرف المنزل.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بإحالة عاطل بتهمة إشعال النار في مسكن والده بالمرج إلى محكمة الجنايات.

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كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في عقار داخل عقار بمنطقة المرج، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى مكان.

وتبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالعقار، وأن النيران اشتعلت بالعقار وقامت قوات الحماية المدنية بمحاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق.

وبإجراء التحريات تبين أن الواقعة بفعل فاعل وان نجل صاحب العقار وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض علي المتهم واحالته الي النيابة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

وحول إجراءات الوقاية من الحرائق فتكون عن طريق: التفتيش والفحص الدوري على أماكن العمل وإذ يعتبر التفتيش بطريقة دورية على مواقع العمل حتى وإن كانت مصممة ضد الحرائق والوقاية منها من أهم الإجراءات الوقائية ضد الحرائق ووضع نظام أمان بالمبنى وذلك كتركيب عدد من طفايات الحريق بأكثر من مكان بالمبنى ووضع إرشادات للسلامة الأمنية والالتزام بها للحد من خطر نشوب الحرائق.

ويتم تركيب نظام الإنذار الأتوماتيكي أو التلقائي في المباني وتستخدم أنظمة الإنذار الأتوماتيكية في الأماكن والقاعات التي تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها وما قد تنجم عنه من خسائر.

وتعمل أجهزة الإنذار الأتوماتيكية حال وقوع حريق على اختصار الفترة الزمنية الواقعة بين لحظة وقوع الحريق ولحظة اكتشافه ما يفسح المجال أمام سرعة التدخل وفعالية عمليات المكافحة والسيطرة على الحريق وبالتالي تقليل حجم الخسائر الناجمة عنه.