الجمعة 11 أغسطس 2023
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أخبار مصر

«100 يوم صحة» تقدم 18 مليونا و161 ألف خدمة مجانية للمواطنين خلال 47 يوما

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 18 مليونا و161 ألفا و149 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 10 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

 

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 554 ألفا و166 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليون و406 آلاف و897 زيارة.

 

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وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ230 ألفا و978 طفلا، فيما قدمت الحملة مليون و754 ألفا و458 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

 

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 137 ألفا و549 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و223 ألفا و695 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 77 ألفا و12 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ480 ألفا و636 مواطنا.

 

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 655 ألفا و428 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 457 ألفا و752 مواطنا.

 

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ مليونين، و832 ألفا و895 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، مليونين و804 آلاف، و276 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 6 ملايين و442 ألفا و819 طفلا.

 

خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 102 ألف و588 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو مليونين و217 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

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ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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100 يوم صحة الأمراض المزمنة التطعيمات الروتينية الخط الساخن 15335 علاج ضعف وفقدان السمع وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

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