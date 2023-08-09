إعلان معدل التضخم في مصر خلال شهر يوليو غدا الخميس

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء غدا الخميس، الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر يونيو 2023 حيث يتم اعلانها فى اليوم العاشر من كل شهر.

ويعد مصطلح التضخم من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار والتضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض.

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ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسؤول عن الإحصاءات الرسمية.

«الإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم السنوى خلال يونيو

وارتفع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق، كما ارتفع التضخم الشهرى لشهر يونيو 2023 بنسبة 2% عن مايو 2023.

وأرجع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%، ومجموعة البن والشاى والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3%، وكذلك مجموعة الدخان بنسبة 18.4%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 2.1%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%، ومجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 2.1%، ومجموعة الأحذية بنسبة 1.4%، ومجموعة إصلاح الأحذية بنسبة 1.2%، ومجموعة الإيجار الفعلى للمسكن بنسبة 0.6%، ومجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة 2.0%، ومجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 4.9%، ومجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة 2.9%، ومجموعة شراء المركبات بنسبة 1.6%، ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.5%.

انخفاض القيمة الشرائية

والتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

كما يعنى مصطلح التضخم أيضًا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

معدلات الاستثمار والتشغيل

وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.

وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.

وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال إذا كان لدينا 100 جنيه كانت تشتري مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.

ما توقعات التضخم خلال شهر يوليو، خبير اقتصادى يجيب

التضخم في مصر، أكد عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أنه طبقًا لمؤشرات الأسعار الحالية، فإن اتجاه معدل التضخم فى ارتفاع صاعد،لافتا إلى أنه من المتوقع ارتفاع مؤشر التضخم خلال شهر يوليو مقارنة بشهر يونيو بنفس العام 2023، وهو المؤشر الذى سوف يصدره الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يوم الخميس القادم الموافق 10 اغسطس.

توقعات التضخم خلال يوليو

وأشار عبد المطلب في تصريحات خاصة لـ فيتو إلى أن التضخم يعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم، تغير "الارتفاع" في مستوى أسعار السلع/ الخدمات خلال فترة زمنية محددة.

وأشار إلى أن حساب معدل التضخم يتم بشكل شهري وسنوي، من خلال إصدار مؤشر التضخم الشهرى وايضا مؤشر التضخم السنوى، لافتًا إلى أن التضخم يعنى ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا.

وأوضح أن ارتفاع معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية إلى 36.8% لشهر يونيو 2023، مقابل (14.7%) لنفس الشهـر من العام السابق، كما ارتفع التضخم الشهرى لشهر يونيو 2023 بنسبة 2% عن مايو 2023.

وأضاف عبد المطلب، أن هناك زيادات كبيرة فى اسعار اللحوم والدواجن والقمح والادوية والألبان وغيره من المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة، لافتا إلى أن المؤشرات تؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وقال إن “التضخم الأساسي” الذي يصدره البنك المركزي فى حدود 42 % و"التضخم العام" الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد يتجاوز الـ 36% الى 38 %.

الفارق بين التضخم العام والأساسي

وأشار عبد المطلب إلى أن “التضخم العام ” يعني ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات المتداولة في البلد، وهو المؤشر الذي يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما مؤشر “التضخم الأساسي” والذي يصدره البنك المركزي وهو الذي يشير إلى التغير في أسعار السلع الأساسية باستثناء السلع الغذائية والسلع التي تكون قابلة للتغير.

وتتضمن "السلع الأساسية التالية الأدوية والوقود والسلع المعمرة ويضاف إليها أسعار المساكن والغاز والخدمات التي تقدمها الحكومة وبالتالي فإن حركة تغير الأسعار بها لا تكون بشكل يومي أو شهري.

تقليل القوة الشرائية للأفراد

ولفت عبد المطلب إلى أن ارتفاع مؤشر التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل، فضلًا عن تأثيره في تآكل ثروات ومدخرات المصريين داخل البنوك سواء "ودائع وشهادات استثمار طالما بالعملة المحلية ، لافتا إلى أن كل الدخول وودائع المصريين بالجنيه المصرى تتعرض إلى تراجع قيمتها نتيجة ارتفاع معدل التضخم.

التضخم غول يأكل الثروات والمرتبات

واشار إلى تخوف كل الاقتصاديين من التضخم بشكل كبير، واصفًا التضخم بأنه “غول” يأكل “الثروات وأي مرتبات أو دخل ”ويجعل كل من فى حوزته مدخرات أو عملات ودائع أو مصروفات بالعملة المحلية يحاول بقدر الإمكان تقليل محتوى الجنيه ويحاول أن يحولها إلى ملاذات آمنة مثل الذهب أو الدولار لافتا إلى أن التضخم يؤثر سلبيًّا في على القدرة الشرائية على الجنيه المصرى وضعفها بشكل كبير.