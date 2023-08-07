أخبار الرياضة اليوم: قرار جديد من الفيفا بشأن غرامة كهربا.. ومنتخب اليد يصعد لربع نهائي مونديال الناشئين

أخبار الرياضة اليوم.. شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة التي نشرتها بوابة فيتو، وكان من أبرزها:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات أزمة الغرامة الموقعة على محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي المستحقة للقلعة البيضاء.

وقال المصدر إن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منحت كهربا مهلة لمدة شهرين جديدين من أجل سداد غرامة الزمالك.

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة المصري، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، الصادر قرار من المحكمة بعزله من منصبه، نجح في إنهاء أزمة قيد القائمة الأولى لنادي الزمالك، قبل انتهاء المهلة التي حددها اتحاد الكرة لإتمام إجراءات قيد القائمة الأولى والتي تنتهي غدا الثلاثاء لجميع الأندية المتعثرة والمحرومة من القيد بسبب مديونياتها لصالح اتحاد الكرة.

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قدم النادي الإسماعيلي، اليوم الإثنين، إيهاب جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي، حضره نجوم الدراويش القدامى.

وحضر المؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال، علي أبو جريشة وصبري المنياوي وعماد سليمان، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، وأحمد حسام وحمد إبراهيم ومصطفى كمال أعضاء الجهاز الفني مع إيهاب جلال.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات أزمة مستحقات وادي دجلة في حق رعاية إبراهيما نداي لاعب القلعة البيضاء.

وقال المصدر أن مسئولي الزمالك جهزوا، مبلغ 7 آلاف دولار من أجل إرساله لنادي وادي دجلة، كجزء من المبلغ المستحق لنادي وادي دجلة في حق رعاية إبراهيما نداي، من أجل رفع إيقاف قيد النادي.

ضياء السيد، أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني ضرورة تعاقد القلعة الحمراء مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق منافسات الموسم القادم 2023-2024.

حرص كمال شعيب محامى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على الرد على تصريحات مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - بشأن حجز ممدوح عباس على أرصدة القلعة البيضاء بالبنوك.

وكان مرتضى منصور صرح في أكثر من مناسبة، أن ممدوح عباس يحجز على أرصدة نادي الزمالك بمختلف البنوك، وتتجاوز قيمة الأرصدة المحجوز عليها 100 مليون جنيه.

قال سمير كمونة نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أنه يتمنى انضمام محمد حمدي ظهير أيسر فريق بيراميدز إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد كمونة في تصريحات لفيتو" أن محمد حمدي أنسب بديل لخلافة علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر الذي اقترب من اعتزال كرة القدم.

الأهلي، يواصل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال تواجده مع فريقه السابق ميتلاند الدنماركي.

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، في إتمام التعاقد مع المدافع التونسي سيف تقا، والذي سبق له تمثيل أندية الصفاقسي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري التونسي والإفريقى التونسي ولانس الفرنسي وأخيرًا نادى سيراميكا كليوباترا.

كشفت تقارير صحفية، أن نادي الإمارات العائد لدوري أدنوك للمحترفين - الدوري الإماراتي للمحترفين، سيضم النجم الإسباني أندريس إنييستا، الفائز بكأس العالم 2010، اليوم الإثنين، إلى صفوفه.

انتهت مباراة بايرن ميونخ الألماني مع نظيره موناكو الفرنسي، بفوز البايرن 4-2، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.

نجح نادي إستوريل البرتغالي، اليوم الاثنين، في إنقاذ مسيرة أغلى مدافع في العالم سابقا، بعدما قضى العام الماضي دون الانضمام لأي فريق.

وأعلن النادي البرتغالي إستوريل عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، التعاقد مع المدافع الفرنسي المخضرم إلياكيم مانجالا، لمدة موسم واحد.

فاز منتخب مصر مواليد 2004 على منتخب البرازيل بنتيجة 23/38، في المباراة التي جرت مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من منافسات الدور الرئيسي من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما، والمقامة حاليا في كرواتيا.