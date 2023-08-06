الأحد 06 أغسطس 2023
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أبطال كاراتيه نادى رويال يحصدون ٣٠ ميدالية فى بطولة القاهرة ( صور )

سامر حسام الدين فاروق،
سامر حسام الدين فاروق، فيتو

حصد لاعبو الكاراتيه لنادي رويال الرياضي على ٣٠ ميدالية متنوعة فى بطولة القاهرة(كاتا وكوموتيه) التي نظمتها منطقة القاهرة للكاراتيه فى الصالة المغطاة رقم(١) باستاد القاهرة الدولى بمشاركة ما يقرب من 5000 لاعب ولاعبة من مختلف أندية مصر خلال الفترة من ٣الى ٥اغسطسس ٢٠٢٣.

 

حيث حقق ابطال الكاتا 4 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و15 ميدالية برونزية على النحو التالى: 

فى الكاتا فردى: ٤ ذهبيات لكل من:سامر حسام الدين فاروق، مريم الوليد حسين، يوسف محمود التهامي، نردين تامر عبد العظيم. ٨ فضيات لكل من: مازن عبدالله، عبد الرحمن محمود، احمد محمد قادوس، سما الوليد حسين،عهد علاء عز الدين فؤاد، انس حازم محمد، اسلام تامر السيد،ريماس حسن زكى.

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 ١٥برونزية لكل من: يحيي علاء ناصر، حمزه محمد شعبان،ادم احمد نبيل، أسر إسلام صلاح،ياسين احمد بهاء، علي حازم محمد، مالك احمد بهاء، ايسل تامر عبد العظيم، جودي مدحت فتحي، نوران احمد السيد، بيسان حازم محمد، ريتال حسن زكى، فريدة إسلام صلاح،رقيه محمد مصطفى، ندي الوليد حسين.

 

 وفى الكوميتيه ٣ ميداليات برونزية لكل من:نردين تامر عبد العظيم،جنى منصور، عهد علاء. يقود الفريق كمال السويسى المدير الفنى يعاونه مدربى الكاتا والكومتيه كل من كل: رمضان صلاح،حسن عكاشة، احمد عصام،احمد الدهشان، مصطفى عبد الوهاب،فتحى السيد.

 

 

 

 

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