الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بروض الفرج للمحاكمة

حبس،فيتو
حبس،فيتو

أمرت نيابة روض الفرج باحالة تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" لمحكمة الجنايات.  

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن قسم شرطة روض الفرج من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية اعترفا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم.

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وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

 

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