السبت 05 أغسطس 2023
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أخبار مصر

5 مشروعات قومية جديدة في القطاع الصحي، هدية السيسي للمصريين

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال متابعة تطوير منظومة الصحة.فيتو

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود تطوير منظومة الصحة على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية في القطاع الصحي ومعدلات الإنجاز والخطة الزمنية للانتهاء من كل مشروع. 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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السيسي يؤكد الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة

ووجه  الرئيس السيسي باستمرار وتكثيف العمل لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الاهتمام بصحة المواطن المصري يمثل أولوية قصوى للدولة، التي تعمل بأقصى جهد، بالتعاون الكامل مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، على توفير الموارد اللازمة لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته. 

وجاءت أبرز المشروعات الجديدة كالتالي:

تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"

1 - مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل"، بالتعاون مع أرقى المؤسسات الطبية في العالم في مكافحة السرطان، لتصبح مركزًا عالميًا متطورًا لتشخيص وعلاج الأورام. 

تطوير معهد ناصر

2 -  مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وكذا جهود تطوير إدارة المعامل المركزية. 

  إنشاء معهد قلب جديد

3 -  إنشاء معهد قلب جديد بمقاييس عالمية لتعزيز دور معهد القلب القومي باعتباره واحدًا من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب.

توفير أسرّة الرعايات المركزة

4 - جهود وزارة الصحة في توفير أسرّة الرعايات المركزة وزيادة عددها على مستوى جميع المحافظات.

 المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحي الشامل

5 - الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومعدلات الإنجاز وعدد الخدمات الصحية التي تم تقديمها في إطار مبادرات الصحة العامة، حيث بلغ إجمالي الخدمات الصحية التي تم تقديمها من خلال جميع المبادرات الرئاسية أكثر من 145 مليون خدمة استفاد منها 90 مليون مواطن. 

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الرئيس السيسي السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد عوض تاج الدين القطاع الصحي

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