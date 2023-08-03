أستاذ بالأزهر يوضح الفرق بين الإيمان والإسلام (فيديو)

قال الدكتور علي شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مرتبة الإيمان أعلى من الإسلام، فليس كل مسلم مؤمن، لكن كل مؤمن مسلم، مستشهدا بالآية الكريمة: "قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ۖ قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۖ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ".

أستاذ بالأزهر يوضح الفرق بين الإيمان والإسلام

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "مرتبة الإيمان أخص من مرتبة الإسلام، فكل من نطق الشهادتين أصبح مسلم، وعندما تستقيم الجوارح ويصلح القلب سيد الجوارح، واطمن القلب بالإيمان يصبح المرء مؤمنا".



واستكمل: "الإنسان المؤمن كلما قوي إيمانه، إذا وقع القدر يسلم له ويتعلم منه".

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سيطرة الشيطان على الإنسان

وفي سياق متصل قال الدكتور على شحاتة، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الشيطان دائما يدخل للإنسان ليوقعه في الخطأ والمعصية فى لحظات الغفلة، لافتا إلى أنه عندما يتعامل الإنسان في كل تصرفاته وعبادته أن الله يراه فإنه لا يدخل في الغفلة أبدا.

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"،: "الله مكن الشيطان من الوسوسة للإنسان المركب من شهوات ورغبات، فيأخذه على حين غرة"، مستشهدا بالاية الكريمة قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ.



واستكمل: "على الإنسان أن يستحضروا عظمة الله فى قلوبهم طول الوقت حتى لا يخطئوا، وإذا أخطأ يستحي من نفسه لانه عنده يقين أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، وإذا وقع فى الخطأ يرجع إلى الله سريعا، لهذا ينمو الإيمان ويزيد".