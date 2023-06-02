الجمعة 02 يونيو 2023
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منوعات

حيوان انقرض منذ قرن، يظهر في أمريكا (فيديو)

حيوان ولفيرين، فيتو
حيوان "ولفيرين"، فيتو

فوجئ سكان إحدى الولايات الأمريكية بظهور حيوان نادر، وموطنه في شمال كاليفورنيا للمرة الثانية فقط، منذ أن كانوا يعتقدون أنه انقرض منذ أكثر من 100 عام.

فقد التقط أحد سكان كاليفورنيا صورة للحيوان في مايو عندما كان يستمتع بيوم تزلج في جبل ماموث في كراولي بكاليفورنيا.

 

يشبه الدب الصغير

والحيوان "ولفيرين" هو حيوان قصير قوي ممتلئ الجسم من آكلات اللحوم، وهو أكثر شبهًا بالدب الصغير. 

ويشتهر الولفيرين بالوحشية والقوة غير المتناسبة مع حجمه، ويتميز بقدرة على قتل فريسة يبلغ حجمها أضعاف حجمه.

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ظهرت للمرة الثانية

وهذه هي المرة الثانية التي شوهدت فيها الحيوانات منذ اختفائها من كاليفورنيا في عام 1922 بعد أن قضى الصيادون عليها. ويُعتقد أن ولفيرين كانت الحيوانات التي هاجمت مخيما والتهمت أشخاصا عالقين في الثلج حينها.

وفي الواقعة الأخيرة، قالت المجموعة التي رصدت الحيوان إنهم لم يكونوا متأكدين مما كانوا ينظرون إليه في البداية. بدا الحيوان وكأنه "دب صغير، باستثناء العلامات البيضاء والذيل الطويل والرأس".

ولفيرين يبحث عن أنثى

 

 

وفي عام 2008، شوهد الحيوان وقال حينها أحد الخبراء: "إنه ولفيرين وحيد يبحث عن أنثى من المحتمل ألا يجدها أبدًا".

ويُعتقد أن هناك 400 ولفيرين فقط في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في أيداهو وكولورادو ومونتانا. تعيش الحيوانات لمدة خمسة إلى 13 عامًا، لذلك يقول المسؤولون إنهم لا يعتقدون أن مشاهدته في كاليفورنيا هو دقيق.

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الولايات الأمريكية حيوان نادر كاليفورنيا جبل ماموث الحيوان ولفيرين

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