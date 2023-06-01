الخميس 01 يونيو 2023
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اقتصاد

سلطنة عمان تطلق صندوقا استثماريا بـ5 مليارات دولار لتعزيز النشاط الاقتصادي

البنك المركزي العماني،
البنك المركزي العماني، فيتو

أعلنت سلطنة عمان عن إطلاق "صندوق عمان المستقبل"، وهو صندوق استثماري برأسمال ملياري ريال عماني (5.2 مليار دولار)، بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار رؤية السلطنة لعام 2040.

 

إطلاق "صندوق عمان المستقبل"

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس، أن سلطان عمان هيثم بن طارق، أمر بتخصيص نسبة من رأسمال الصندوق لتحفيز منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة المسجلة في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تشجيعًا للقطاع الخاص على الدخول في شراكات أو تمويل استثمارات مجدية في قطاعات التنويع الاقتصادي التي تستهدفها البلاد.

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البنك المركزي العماني، فيتو

تحسين تصنيف سلطنة عمان 

يذكر أن "رؤية 2040" التي بدأ تنفيذها في 2021، تهدف إلى تحسين تصنيف سلطنة عمان في العديد من المؤشرات العالمية، لتصبح من بين أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر التنافسية العالمي.

إنشاء شركة الاستثمار السعودية العمانية

بالإضافة إلى "صندوق عُمان المستقبل"؛ تترقب السلطنة إنشاء شركة الاستثمار السعودية العُمانية، حيث كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن خلال مبادرة مستقبل الاستثمار التي عقدت في أكتوبر بالرياض عن عزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسيس 5 شركات إقليمية في البحرين، والأردن، والسودان، والعراق، وسلطنة عمان، باستثمارات إجمالية تصل إلى 90 مليار ريال (24 مليار دولار أمريكي) تستهدف الفرص الاستثمارية عبر قطاعات مختلفة.

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 وجرى حتى الآن إطلاق شركة الاستثمار السعودية البحرينية برأسمال 5 مليارات دولار في مايو المنصرم، بعد إطلاق شركة الاستثمار السعودية المصرية في أغسطس 2022.

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