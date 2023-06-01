الأسباني مورينو: أنهيت مسيرتي مع فريق الشباب السعودي

الدوري السعودي، كشف الإسباني بيسنتي مورينو مدرب الشباب السعودي، إنه خاض مباراته الأخيرة مع الفريق أمام ضمك والتي انتهت بالفوز 4-1 في نهاية موسم الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم الذي أقيم أمس الأربعاء.

وتولى مورينو (48 عامًا) قيادة الشباب قبل بداية الموسم بعقد لمدة عام واحد خلفًا للروماني ماريوس سوموديكا.

وأنهى الشباب الدوري في المركز الرابع بفارق 16 نقطة خلف الاتحاد البطل، وهو نفس مركزه في الموسم الماضي. وكان الشباب، الذي توج بلقبه الأخير في الدوري في 2012، ضمن دائرة المنافسة لكنه تعرض لأربع هزائم متتالية الشهر الماضي ليخرج من السباق.

Advertisements

وقال مورينو مدرب إسبانيول ومايوركا:" من المستحيل تعويض ما فقدناه في المباريات الأخيرة لكن كان من المهم إنهاء الموسم بالفوز للاحتفاظ بالمركز الرابع على الأقل».

وأضاف: «إنها مباراتي الأخيرة بعد الاتفاق على عدم التجديد، استغل فرصة الفوز لتوديع الشباب وجماهيره والسعودية التي استقبلتني بشكل رائع».

وحقق الشباب تحت قيادة مورينو 17 فوزًا مقابل خمسة تعادلات وثماني هزائم، وخرج من دور 16 بكأس ملك السعودية على يد الاتحاد بركلات الترجيح.

تصريحات قاد فريق الشباب

أكد الأرجنتيني إيجر بانيجا، قائد الشباب السعودي، أن الموسم المقبل الأخير له مع الفريق الذي أنهى الدوري المحلي للمحترفين لكرة القدم في المركز الرابع بعد فوزه الكبير 4-1 على مضيفه ضمك.

وقال بانيغا، البالغ عمره 34 عامًا، إن الموسم المقبل الأخير له مع الشباب وسيسعى خلاله لإسعاد الجماهير.

وأضاف في مقابلة عقب المباراة مع محطة شركة الرياضة السعودية التلفزيونية عبر مترجم: «سعيد للغاية في الشباب وبالإقامة في مدينة الرياض، وأتمنى تحقيق أهداف النادي الموسم المقبل وإسعاد جماهيره، خاصة أنه الأخير لي مع الفريق».

وانضم بانيجا للشباب في 2020 قادمًا من إشبيلية الإسباني الذي توج أمس أيضًا بلقبه السابع في الدوري الأوروبي بعد فوزه بركلات الترجيح على روما في المباراة النهائية.

وأضاف الدولي الأرجنتيني السابق عن الفوز على ضمك: «كنا بحاجة للفوز حتى ننهي الموسم بشكل جيد بعد النتائج غير المرضية الأخيرة. لكن بشكل عام أشعر بالرضا عن الشباب هذا الموسم. لقد كنا ننافس على اللقب مع الأندية الكبيرة منذ البداية لكن تراجعت حظوظنا بعد مواجهة الاتحاد التي تسببت في هبوط المستوى بعدها».

وتعاقد الشباب مع بانيجا، لاعب إنتر ميلان وبلنسية وبوكا جونيورز السابق، لمدة 3 مواسم.

احتفل لاعبو اتحاد جدة بالفوز بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم رفقة قائدهم المصري أحمد حجازي وتجاوز اتحاد جدة أندية الشباب والفتح والأهلي التي حققت دوري وحيد على مستوى المحترفين، وبات الاتحاد ثالث أكثر نادٍ يحقق لقب المسابقة التي بدأت عام 2008 بعد الهلال (7) والنصر (3).

اتحاد جدة يفوز علي الطائي

نجح فريق اتحاد جدة في الفوز علي فريق الطائي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في الجولة 30 من دوري روشن السعودي المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز معقل فريق الاتحاد.

أحداث المباراة

ظلت الكرة حائرة بين الفريقين حيث ضمن فريق الاتحاد لقب الدوري الجولة الماضية وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني استطاع رزاق حمد الله إحراز الهدف الأول في الدقيقة 74 من ركلة جزاء وأحرز هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 96 لتنتهي المباراة بفوز العميد بهدفين دون رد.

اتحاد جدة يفض الشراكة مع 3 أندية ويحقق أرقاما مميزة

وعادل الاتحاد رقم النصر في عدد الدوريات بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي حققه العالمي في 1974-1975، بـ9 ألقاب لكل منهما.

وقبل دوري هذا العام، حقق العميد 8 ألقاب، بدأها بالدوري المشترك في 1982، وغاب بعدها 15 عاما، ليحقق الدوري في 1997 بنظام المربع الذهبي.

كما حصد اتحاد جدة ولقب الدوري السعودي بنظام المربع الذهبي 3 مرات متتالية، أعوام 1999-2000-2001، ثم حقق اللقب في 2003 و2007، قبل دوري المحترفين.

تصريحات أحمد حجازي نجم الاتحاد بعد الفوز باللقب

أبدى أحمد حجازي، قائد فريق اتحاد جدة، سعادته الكبيرة بتحقيق لقب دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتوج الاتحاد بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين رسميا قبل جولة من نهايته، بعد غياب دام 14 عامًا، وضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال أحمد حجازي في تصريحات لقنوات SSC السعودية الرياضية: "الحمد لله، تعبنا كثيرًا وتوجناه بلقب الدوري بعد موسم طويل".

وأضاف: "أشكر الإدارة والجمهور الاتحادي كذلك والمدرب نونو سانتو الذي قام بمجهود كبير وتضحيات زملائي اللاعبين، دخلنا الموسم للمنافسة على جميع البطولات واستطعنا تحقيق هدفنا الرئيسي والأهم بطولة الدوري، وجماهير الاتحاد تستحق أكثر من ذلك".

وتابع المدافع المصري: "كان أمامنا تحد كبير من البداية، وحلمي أنا والإدارة الاتحادية أن نبني فريقًا قويًّا ونحقق البطولات، لأن جمهورنا لا يقبل إلا بالمركز الأول، وحصدنا لقب الدوري، وكان هدفنا الكأس والسوبر أيضًا".

وأردف: "أشكر كل المدربين الذين مروا علينا، كاريلي وكوزمين كونترا ونونو سانتو، نعد أن يكون الاتحاد قويًّا وأفضل بصورة أكبر في الموسم المقبل لتحقيق جميع البطولات".

وختم حجازي: "نسير بشكل تصاعدي ونحن في الطريق الصحيح وبداية مسيرة البطولات بإذن الله، والحمد لله ابني ريان وجه الخير عليَّ".