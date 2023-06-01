الخميس 01 يونيو 2023
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رياضة

صادق: بيراميدز يستهدف ضم إمام عاشور

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

أكد الإعلامي إسلام صادق أن إدارة نادي بيراميدز تستهدف التعاقد مع إمام عاشور لاعب فريق الزمالك السابق وميتلاند الدنماركي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "على الرغم من توصل إمام عاشور إلى اتفاق مسبق مع النادي الأهلي تمهيدًا لارتداء فانلة الأهلي، فإن اللاعب دخل حسابات إدارة نادي بيراميدز وبقوة للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل".

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وتابع: "إمام عاشور لن يستمر كثيرًا في مشواره الاحترافي وسيعود من جديد إلى الدوري المصري في الموسم المقبل".

وأعلن نادي بيراميدز تمديد عقد متوسط ميدانه اللاعب البوركيني بلاتي توريه لمدة 3 سنوات جديدة ليمتد حتى 2026.

 

ونشر نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لبلاتي توريه يحمل قميص بيراميدز برقم 2024 وعلقت: " النينجا مستمر مع الفريق حتى عام 2026، بلاتي توريه يمدد تعاقده مع بيراميدز.


ويستعد فريق بيراميدز القادمة أمام فريق فيوتشر في  اللقاء المهم والحاسم فى صراع شرس على المركز الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز بعد خوضه مواجهة الاتحاد السكندري الإثنين.

 

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر والقناة الناقلة

ويلتقي فريقا بيراميدز وفيوتشر في التاسعة والنصف مساء الجمعة القادم بإستاد الدفاع الجوي  ضمن لقاءات الجولة الـ30 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وتذاع مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورت 1 الناقل الحصري للدوري المصري

 

بيراميدز والاتحاد السكندري 

وخطف فريق بيراميدز فوزًا غاليًا من أنياب الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف في اللقاء المؤجل من الجولة 27، ضمن مباريات الدوري الممتاز.


أهداف مباراة بيراميد والاتحاد السكندري 

أحرز إبراهيم عادل هدف التقدم لـ بيراميدز في الدقيقة ١٩ وتعادل عمار حمدي للاتحاد في الدقيقة ٢٢، وجاء الشوط الأول قويًّا من كلا الفريقين وتبادلا السيطرة على أحداثه حتى سجل بيراميدز الهدف الأول عن طريق إبراهيم عادل وبعدها مباشرة رد الاتحاد بهدف التعادل عن طريق عمار حمدي، وبعد الهدفين تبادل الفريقين السيطرة على الكرة ولكن بدون خطورة حقيقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

 

وفي الشوط الثاني أحرز فخري لاكاي هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 77، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف.

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