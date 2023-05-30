الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بدون راحة

دوري أبطال أفريقيا، يستأنف النادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء بدون راحة استعدادا لمواجهة الوداد المغربي لنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفضل كولر عدم إراحة اللاعبين اليوم رغم الفوز أمام سيراميكا أمس الإثنين بالدوري.

تصريحات مارسيل كولر

أكد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أن هناك عدم تركيز أمام سيراميكا وكان من الممكن أن يتعادل المنافس.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الأهلي وسيراميكا: “لو لعبنا بهذه الطريقة أمام الوداد المغربي لن يكون الأمر مبشرًا على الإطلاق”.

وتابع كولر: “نحتاج لمزيد من التركيز، ونسبة إحرازنا للأهداف من الفرص نسبة ضئيلة وأكبر أزمة تواجهني هو غياب التركيز والشراسة على المرمى”.

وأضاف: “لا يوجد لدي لاعب أساسي وآخر احتياطي ولو راجعنا الموسم منذ بدايته سيتضح ما أقول بأنني اشركت كافة اللاعبين”.

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023 الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي.

الأهلي يحقق الكلين شيت السابعة عشر بالدوري

وتعد مباراة سيراميكا كليوباترا هي المباراة السابعة عشر التي ينجح فيها المارد الأحمر في الحفاظ على نظافة شباكه خلال الـ 24 مباراة التي خاضها الفريق في بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي.

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17 مباراة كلين شيت للأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 1-0 الإسماعيلي الجولة الأولى بالدورى

2- الأهلي 1-0 أسوان الجولة الثانية بالدورى

3- الأهلي 2-0 غزل المحلة الجولة السادسة بالدورى

4- الأهلي 3-0 الاتحاد السكندري الجولة الرابعة بالدوري

5- الأهلي 0-0 سموحة الجولة التاسعة بالدوري.

6- الأهلي 3-0 بيراميدز الجولة الحادية عشرة بالدوري

7- الأهلي 2-0 إنبي الجولة الثانية عشرة بالدوري

8- الأهلي 0-0 المصري البورسعيدي الجولة الثالثة عشر بالدوري

9- الأهلي 3-0 الزمالك الجولة الرابعة عشرة بالدوري

10- الأهلي 1-0 البنك الأهلي الجولة الخامسة عشرة بالدوري

11- الأهلي 3-0 أسوان الجولة التاسعة عشرة بالدوري المصري

12- الأهلي 3-0 غزل المحلة الجولة الثالثة والعشرين بالدوري المصري

13- الأهلي 3-0 فاركو الجولة الخامسة والعشرين بالدوري المصري

14- الأهلي 2-0 سموحة الجولة السادسة والعشرين بالدوري المصري

15- الأهلي 2-0 إنبى الجولة التاسعة والعشرين بالدوري

16 الأهلي 2-0 طلائع الجيش الجولة الثانية والعشرين بالدورى

17- الأهلي 1-0 سيراميكا كيلوباترا الجولة السابعة والعشرين بالدوري

أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا